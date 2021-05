‘Oggi è un altro giorno’, Francesco Venditti figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti dice a Serena Bortone “Mia figlia si è innamorata della sua amica”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” è andato Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti. Francesco Venditti si è molto aperto con la Bortone e ha raccontato molti aspetti della sua vita privata. Vediamo cosa ha detto.

Francesco Venditti racconta a Serena Bortone della sua famiglia

Francesco Venditti, come accade spesso ai vip che si fanno intervistare da Serena Bortone è stato molto sincero e ha raccontato molto della sua vita privata e questo grazie anche alla bravura della Bortone che sa mettere perfettamente a proprio agio i suoi ospiti.

Francesco Venditti, tra le altre cose, ha detto: “Mia figlia si è innamorata di una ragazza”.

E poi ha anche citato il padre, il bravissimo Antonello Venditti che nelle sue canzoni ha sempre parlato dell’amore e ha detto: “L’amore è amore, lo diceva anche mio padre“.

Francesco Venditti che ha 44 anni e che è un attore e un doppiatore, ha quattro figli: Alice e Tommaso, che ha avuto dal primo matrimonio con l’attrice Alexandra La Capria, e poi Leonardo e Mia, che hanno solo 5 e 4 anni, che ha avuto dalla relazione con Cristina, la sua compagna.

Francesco Venditti parla della sua prima figlia e dice “Si è innamorata di una ragazza”

Francesco Venditti ha raccontato a Serena Bortone della figlia di 24 anni e ha detto: “Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto ‘Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica’. Lei diceva di no, invece dopo un po’ si è aperta ed era così. Era un pochino più piccola, quindi magari noi abbiamo sentito delle cose di cui lei ancora non si rendeva conto”.

Serena Bortone gli ha chiesto: “Hai avuto paura che potesse non sentirsi protetta oppure che avrebbe affrontato difficoltà in più?” e Francesco Venditti, con assoluta convinzione, ha risposto: “No, io a questo non ci penso. Credo che chiedersi queste cose sia fuori luogo. L’amore è amore, lo diceva anche mio padre. Penso che ognuno debba essere chi si sente di essere”.

E poi ha anche detto: “Ai miei due bambini piccoli, Leonardo e Mia, gli sto insegnando a dire ti amo … Lo faccio per insegnargli a portare una parola giusta nell’universo. Credo che se ognuno portasse un po’ di ti amo in giro sarebbe tutto più bello, più semplice”.