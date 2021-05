Alberto Matano, dopo tanti mesi, nomina Lorella Cuccarini e dice “quando Lorella era qui con me …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è uno dei conduttori di maggiore successo di casa Rai. È stato per tanto tempo uno dei volti del Tg1 e poi è passato alla conduzione de La vita in diretta. In realtà il primo anno ha condotto il programma insieme a Lorella Cuccarini e come tutti sappiamo, purtroppo tra di loro ci sono stati dei problemi.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini ai ferri corti dopo la scorsa stagione

Nello specifico la Cuccarini lo scorso anno in prossimità della chiusura del programma sembra abbia pubblicato una lettera e parlato anche di Alberto Matano, riservando al giornalista delle parole davvero poco carine. In quale occasione si è creato un grande polverone che ha portato tanti malumori soprattutto a creare tante polemiche. “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone (…) ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni.

Nessun rancore per Lorella Cuccarini

Alberto Matano non si è mai espresso più di tanto sulla questione ma pare che non abbia sicuramente gradito il comportamento della sua collega. Poi Matano è stato riconfermato per la stagione attuale ancora in corso de La vita in diretta mentre Lorella Cuccarini è andata a lavorare in un’altra rete e per un altro programma.

Il conduttore de La vita in diretta omaggia Carla Fracci e parla di Lorella

Proprio nella giornata di ieri, Alberto sembra che sia tornato a parlare della collega nel corso della puntata de La vita in diretta. Ieri Alberto ha voluto rendere omaggio per gran parte della sua puntata a Carla Fracci, ovvero la più grande ballerina di tutti i tempi che è venuta a mancare proprio nella mattinata di ieri giovedì 27 Maggio 2021. “La ricordiamo tutti con affetto. Vi posso raccontare la magia che c’è stata l’anno scorso in studio quando Lorella Cuccarini che era qui con me l’ha incontrata. Non solo l’emozione sua personale – immaginate per Lorella cosa potesse significare quell’incontro – ma anche l’emozione di tutti noi perché arrivava questa regina”. Sono state queste le parole dichiarate da Alberto Matano che è tornato così a parlare di Lorella Cuccarini dimostrando di non avere affatto alcun tipo di rancore.