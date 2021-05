Avanti un altro, Sara Croce “E’ accaduta una cosa che mi ha scosso molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per diverso tempo abbiamo visto Sara Croce far parte del programma di Paolo Bonolis ovvero Avanti un altro. Lei è una giovane donna dal fisico bellissimo, super bionda e molto affascinante e si è fatta notare all’interno del programma molto popolare ed anche molto amato dai telespettatori italiani. È stata infatti una delle protagoniste principali di queste ultime edizioni del programma e sui social ha conquistato migliaia di follower che la seguono costantemente giorno dopo giorno. In questi ultimi giorni sembrerebbe che la Bonas di Avanti un altro, sia tornata a far parlare tanto di se e della sua vita privata e lo ha fatto attraverso una intervista rilasciata a Super guida TV. Nel corso di questa intervista sembra aver fatto delle rivelazioni piuttosto importanti, ma soprattutto ha confessato di essere stata oggetto di critiche molto forti e anche gli insulti sul web. Ma facciamo un po’ di ordine e vediamo nello specifico che cosa ha dichiarato Sara Croce.

Sara Croce, la confessione sulle accuse e critiche

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi ultimi giorni la Bonas di Avanti un altro sembra aver fatto delle rivelazioni tutto importanti e interessanti. Sembra che nel corso dell’intervista la donna abbia raccontato di essere stata purtroppo vittima di insulti e di critiche piuttosto pesanti sui social network in questi anni. “Avevo iniziato da poco Avanti un altro è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”. Queste le parole dichiarate da Sara Croce la quale dice di aver tanto sofferto per le critiche piuttosto pesanti che le sono state fatte in questi anni.

La Bonas parla di Luca Laurenti e Paolo Bonolis

Poi nel corso dell’intervista la Bonas ha parlato anche di Luca Laurenti di Paolo Bonolis confessando che per lei è stato un grande onore lavorare con due artisti come loro. Poi si è lasciata andare anche ad una anticipazione riguardo il suo futuro professionale, dicendo che molto probabilmente anche il prossimo anno dovrebbe far parte del cast del programma. Con questa dichiarazione in qualche modo sembra aver spento tutte le chiacchiere intorno alla sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello vip.

Sara a Temptation Island vip insieme al fidanzato?

Sembra che sempre in questa occasione, la donna abbia in qualche modo smentito anche la sua possibile partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island insieme al suo fidanzato Gianmarco Fiory. “Non penso che saremmo adatti per poter partecipare. Andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso perché il nostro rapporto è solido“. Queste le parole di Sara Croce che fanno ben capire che effettivamente quelle diffuse fino ad oggi sono state soltanto delle indiscrezioni prive di ogni fondamento.