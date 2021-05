Temptation Island, Filippo Bisciglia dice delle coppie del programma “Mi hanno fatto arrabbiare”

0 SHARES Condividi Tweet

Si comincia a parlare della prossima edizione di Temptation Island, ovvero il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Questo programma va in onda in estate ormai da molti anni e Filippo Bisciglia è stato fin dalla prima edizione il conduttore ufficiale. Ovviamente Filippo ne ha viste veramente tante nel corso di questi anni e sembra che ultimamente abbia rilasciato un’ intervista raccontando qualcosa sui protagonisti delle edizioni passate. Nel contempo sembra che abbia voluto anche dare qualche anticipazione riguardo questa edizione 2021.

Temptation Island, al via la nuova edizione 2021

Con l’arrivo dell’estate, c’è anche il ritorno di uno dei programmi più amati dai telespettatori di Canale 5. Stiamo parlando di Temptation Island ovvero il reality delle Tentazioni tra i più attesi di Canale 5. Anche quest’anno ci saranno tante novità e tanti colpi di scena e sicuramente le storie che si verranno a creare riusciranno ancora una volta a catturare l’attenzione del pubblico. Come sempre alla conduzione del programma, anche in questa edizione 2021 ci sarà Filippo Bisciglia. Nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni, sembra che l’ex gieffino abbia voluto fare delle confessioni sul programma, proprio a poche settimane dall’inizio.

Filippo Bisciglia ancora una volta il conduttore

Nel cast sembrerebbero esserci 6 coppie, le quali scenderanno ancora una volta in campo per mettere a dura prova il loro amore nella speranza di arrivare ad un falò di confronto e poter uscire con la dolce metà più forti di prima. In questi anni è andata in onda anche una versione vip del programma, dapprima con alla conduzione Simona Ventura e poi Alessia Marcuzzi la quale sembra aver lasciato. Toccherà ancora una volta a Filippo Bisciglia quindi seguire queste coppie in quello che sarà il loro viaggio nei sentimenti.

Anticipazioni sulla nuova edizione che comincerà a breve

“Appena mi hai detto che potevo fantasticare ho pensato a Brad Pitt e Jennifer Aniston o ai Beckham. Però credo che oggi la coppia più chiacchierata sia quella formata da William e Kate, allora mi piacerebbe vederli, o forse Harry e Meghan […] Poi o sono corna reali, o corna di sua altezza o popolane, sempre corna sono”. Queste le parole dichiarate da Filippo nel corso di una intervista spiegando di aver avuto davvero dei pensieri strani e curiosi per questa nuova edizione del programma. Ha raccontato poi di aver vissuto in questi anni ma soprattutto durante l’esperienza all’Is morus Relais, dei momenti di forte tensione. Ha confessato anche di essersi piuttosto arrabbiato In alcune circostanze, ma di essere comunque rimasto neutrale, vista la sua posizione.