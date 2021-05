Lorella Cuccarini, resta a Mediaset per condurre …

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, nelle vesti di professoressa di danza, è piaciuta tantissimo e, dunque, ancora una volta, Maria De Filippi ha indovinato i gusti del grande pubblico che la segue da anni e a cui lei regala sempre delle chicche.

Lorella Cuccarini, all’interno della scuola di Amici, si è molto divertita ed è riuscita ad avere con i ragazzi il giusto atteggiamento: severa ma dolce, rigorosa ma accogliente e materna.

Lorella Cuccarini e i suoi nuovi appuntamenti per la prossima stagione autunnale

Per la prossima stagione di Mediaset, pare che i giochi non siano stati già fatti e, se Barbara D’Urso ha preannunciato che forse il suo Domenica live non tornerà, Lorella Cuccarini, probabilmente avrà un programma da condurre.

Barbara D’Urso, salutando il suo pubblico per la pausa estiva, ha detto: “Ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5, con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose meravigliose”.

E forse la domenica pare dovrebbe arrivare Lorella Cuccarini al posto di Barbara D’Urso, la Cuccarini che già per anni è stata la protagonista della domenica sulle reti Mediaset con Buona domenica insieme a Marco Columbro.

Terminata l’esperienza ad Amici, la Cuccarini ha voluto ringraziare pubblicamente Maria De Filippi e sui social ha scritto: “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere”.

Cosa rivela Tv blog su Cuccarini a Mediaset

Tv blog ha scritto così su Lorella Cuccarini a Mediaset: “L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, Lorella Cuccarini, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset…”.

E poi, ancora: “Mediaset per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiar registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv…”.

Alberto Matano a Vita in diretta parla di Lorella Cuccarini

Il 27 maggio, quando nella puntata di La vita in diretta Alberto Matano ha ricordato la scomparsa della grandissima etoile, Carla Fracci, ha usato delle belle parole per Lorella Cuccarini e ha detto: “Posso raccontare la magia che c’è stata in questo studio quando l’anno scorso Lorella Cuccarini, che era qui con me, l’ha incontrata, immaginate per Lorella questo incontro e l’emozione di tutti noi, perché arrivava questa regina, Carla Fracci”.

Il web ha apprezzato tantissimo questo omaggio così garbato che Matano, nonostante tutto ciò che è accaduto con la Cuccarini ha deciso di farle e il popolo del web sui social si è scatenato in commenti del tipo “che gran signore”.