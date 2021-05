Adriana Volpe sotto shock dopo le accuse terribili del marito Roberto Parli e lui pubblica un altro post e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

È guerra tra Adriana Volpe, la nota conduttrice nonché ex gieffina e ormai l’ex marito Roberto Parli. I due sono stati insieme per tanti anni, ma poi Improvvisamente le cose sono iniziate ad andare male fino alla rottura definitiva.

Adriana Volpe e Roberto Parli, segni di cedimento già al Gf Vip

Sembrerebbe che dopo tanti anni di matrimonio trascorsi serenamente, i due abbiano iniziato ad avere alcuni problemi negli ultimi anni e la crisi si sarebbe notata durante la permanenza di Adriana Volpe al Grande Fratello vip. È stato proprio all’interno della casa del Grande Fratello che la conduttrice venne corteggiata da un suo compagno d’avventura ovvero Andrea Denver. Ad ogni modo, Adriana è stata da sempre molto fedele al marito, il quale aveva fatto ben intendere di essere piuttosto infastidito da questo corteggiamento. È stato però subito dopo la fine dell’avventura di Adriana Volpe al Grande Fratello vip che si è iniziato a parlare di una possibile crisi e poi anche di una rottura che ufficialmente è arrivata nel mese di ottobre 2020. Secondo alcune fonti, i due però in questi mesi sarebbero rimasti in rapporti civili, quantomeno per il bene della figlia Gisele.

Roberto pubblica un post piuttosto duro e accusa l’ex moglie

Purtroppo però in queste ultime ore sembra che sia accaduto qualcosa tra i due, che non è passato di certo inosservato, anche perché si tratta di un qualcosa che è accaduto sui social network. È apparso a tutti che in queste ore Adriana Volpe sia in rottura con l’ex marito. Tutto avrebbe avuto inizio nella giornata di ieri quando Roberto Parli ha pubblicato sui suoi profili Social un post piuttosto strano, con il quale ha accusato la Volpe utilizzando delle parole piuttosto dure. Nello specifico l’ex marito di Adriana Volpe avrebbe accusato la stessa, di avere portato a casa sua un ragazzo, il quale avrebbe addirittura sfilato completamente nudo davanti agli occhi della loro figlia. Questo uomo di cui parla Roberto sarebbe l’avvocato Marco Profeta un grande amico di Adriana Volpe ed anche l’inviato di Ogni mattina Il programma da lei condotto.

La risposta di Adriana e le scuse dell’ex marito

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”. Questa la risposta di Adriana Volpe, dopo aver letto il post del marito ed essere rimasta completamente senza parole. Molti follower sembra che siano scesi in campo difendendo Adriana Volpe e non soltanto comuni fan, ma anche amici della conduttrice. Una tra tutta l’ex gieffino Stefania Orlando la quale ha commentato il post di Adriana scrivendo “Tesoro ricordati che qualsiasi cosa succeda io ci sono sempre”. Ad ogni modo, nelle scorse ore poi sembra che anche l’ex marito di Adriana Volpe abbia voluto ritornare sui suoi passi e fare le sue pubbliche scuse, pubblicando un altro post. “Chiedo scusa a te Adriana e a nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta”.