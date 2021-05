Amadeus cambia idea sul Festival di Sanremo 2022 e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus fino a qualche giorno fa, a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto condurre, per la terza volta consecutiva, il Festival di Sanremo rispondeva con un categorico no, salvo poi spiegare che fra qualche anno sarebbe anche potuto tornare ma non l’anno prossimo, invece, era favorevole a condurre, l’anno prossimo l’Eurofestival. Questa è stata la sua posizione fino a qualche ora fa ma ora sembra che, inaspettatamente e inspiegabilmente, abbia cambiato idea e questa novità l’ha affidata a Libero che gli ha fatto un’intervista in occasione della quale lui ha esternato il suo nuovo pensiero lasciando tutti a bocca aperta. Vediamo cosa è accaduto ma, sopratutto cosa ha dichiarato.

Amadeus a proposito della conduzione del Festival di Sanremo 2022 apre uno spiraglio

Amadeus, fermamente convinto di non volere anche l’anno prossimo condurre il Festival di Sanremo è stato irremovibile fino a quando all’Eurofestival non hanno vinto i

Maneskin, gruppo da lui fortemente voluto al Festival di Sanremo 2021.

Infatti, dopo la loro vittoria, Amadeus ha commentato che, evidentemente, il suo orecchio musicale funziona ancora molto bene se li aveva scelti e, così tanto, voluti.

E così, dopo questa vittoria, pare che Amadeus ci abbia ripensato sulla terza conduzione consecutiva del Festiva di Sanremo e, in occasione di un’intervista rilasciata a Libero ha dichiarato: “E’ prematuro parlarne ma non amo dire di no e, se accade, argomento sempre con delle motivazioni, qualunque decisione prenderò sarà per il bene del programma”.

E, a proposito della vittoria dei Maneskin a ESC ha detto: “Sono molto contento per la loro vittoria, mi sento come un allenatore che ha puntato su dei giovani talentuosi”.

Amadeus presenterà Notte Azzurra

Martedì 2 giugno, Amadeus presenterà Notte azzurra, uno spettacolo dedicato al calcio, un evento che precederà i campionato europei di calcio che inizieranno l’ 11 giugno.

Amadeus, in un intervista rilasciata a Libero, ha dichiarato: “Oltre alle mogli e alle accompagnatrici dei calciatori, che saranno coinvolte nel programma ci sarà anche una rappresentanza della Nazionale Femminile. La loro presenza era prevista ancora prima delle polemiche pre Partita del Cuore” .

E poi ha anche aggiunto: “Chi mi conosce sa bene quanto ami il calcio. La nazionale ha sempre avuto il ruolo storico di aggregatore”.

Insomma, questa apertura arrivata come un fulmine a ciel sereno ha lasciato tutti senza parole, ora non resta che aspettare qualche dichiarazione anche da Fiorello.