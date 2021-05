Isola dei Famosi 2021, violenta lite tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli e poi quando lui dice …

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi è alle battute finali e, nonostante quest’anno gli ascolti non abbiano premiato, Ilary Blasi è sempre molto carica e positiva. Questo glielo ha riconosciuto anche l’opinionista Iva Zanicchi che ha raccontato che la Blasi ha il merito di rendere l’atmosfera che si respira in studio molto leggera, non è mai nervosa e il clima, grazie a lei, è molto piacevole. Anche Maurizio Costanzo ha elogiato la moglie di Francesco Totti però ha aggiunto che i concorrenti di quest’anno, tranne poche eccezioni, sono davvero sconosciuti e per questo che il programma non decolla. Intanto, tra ascolti deludenti, liti e incomprensioni, anche questa edizione del programma sta per terminare.

La lite violenta tra Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli si sono ritrovati sull’isola Cayo Paloma, in questa convivenza forzata e ravvicinata ma le cose tra i due non vanno affatto bene, anzi, tutt’altro.

All’inizio Beatrice Marchetti era da sola sull’isola di Cayo Paloma ma poi è arrivato Roberto Ciufoli e la convivenza, tranne per gli iniziali momenti, non è andata bene, fin da subito.

Ciò che sta mettendo a dura prova i nervi di entrambi è la fissazione di Roberto Ciufoli per il fuoco che lui vuole tenere sempre acceso al contrario della Marchetti.

E hanno litigato per questo quando Beatrice Marchetti ha detto: «Stanotte mi sono svegliata più volte e ho visto che il fuoco era sempre attivo. Roberto vuole mantenere il fuoco perché per lui fa parte della routine. Non è una gara per chi si sveglia di più. Non abbiamo legna e non ha senso tenerlo acceso di notte».

La reazione di Roberto Ciufoli alla considerazione di Beatrice Marchetti

Dopo le affermazioni di Beatrice Marchetti, Roberto Ciufoli ha avuto una reazione che ha portato i due a litigare.

Infatti, il comico dell’ex Premiata Ditta non ha accettato di buon grado questa critica mossagli dalla Marchetti e ha risposto così: «Non è il mio sport preferito rimanere sveglio di notte, quindi se possiamo evitare, il turno va bene. Qui l’isola decide, aspettiamo il suo verdetto e poi ci muoviamo di conseguenza». Beatrice non ha nascosto il suo nervosismo anche se i due sembrava che si fossero in ogni caso abbastanza calmati ma poi Roberto Ciufoli ha iniziato a dare consigli per mantenersi in forma e la Marchetti ha di nuovo perso la pazienza.