Avanti un altro, brutta caduta in diretta, Paolo Bonolis ferma il programma, momenti di panico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 30 maggio è andata in onda un’altra puntata di “Avanti un altro pure di sera”, la fortunatissima trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La trasmissione piace molto e, se in settimana la sua formula non è cambiata, la domenica sera ospita vip e il gioco e i momenti di divertimento aumentano tanto e il pubblico apprezza ricambiando con numeri davvero strepitosi in termini di ascolto. Ma ieri sera c’è stato un momento di tensione quando la valletta è caduta. Vediamo cosa è accaduto.

La valletta cade in diretta

Avanti un altro! è una trasmissione che porta la firma di Paolo Bonolis e Stefano Santucci. E’ iniziata il 5 settembre 2011 e, da allora, non ha mai conosciuto un momento di stanchezza. A condurre il programma c’è Paolo Bonolis insieme alla sua inseparabile spalla Luca Laurenti, tranne che per un breve periodo in cui lo condusse Gerry Scotti.

Ieri sera si sono un po’ tutti spaventati quando uno dei concorrenti ha preso in braccio la valletta, una signora anziana, che ha in testa l’ampolla ed è scivolato.

Spieghiamo meglio.

Un concorrente ha sostenuto di essere bravissimo nella corsa con la moglie in braccio e, per dimostrarlo, ha preso in braccio la valletta, una signora anziana e ha iniziato a correre per lo studio.

Ma, quasi subito, è scivolato cadendo a terra e portando con sé la signora.

Bonolis, che sulle prime non aveva realizzato che la signora si era fatta molto male, ha detto scherzando: “Perché l’ha buttata? Ha vinto?”.

E poi, ancora: “C’è un prete?”.

La signora, però, si lamentava e ha chiamato Paolo Bonolis in soccorso e lui ha detto: “Si è fatta male? La spalla? Un attimo concludo la trasmissione e veniamo subito da lei”.

La reazione di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis a quel punto ha mandato la pubblicità interrompendo la trasmissione e, al rientro, ha aggiornato i telespettatori dicendo che la signora non si era fatta niente e che stava bene.

E, infatti detto: “L’incidente non è grave, grazie al cielo. È in perfette condizioni”. Ma poi non è riuscito a non fare le sue solite battute e ha detto: “Si è schiuso un orizzonte per il signore, che non farà più la corsa con la moglie, ma direttamente il lancio della medesima. Più tira lontano la moglie e più beve birra”.

Ma sui social in questo caso l’ironia di Bonolis non è stata accettata e gli utenti hanno scritto così: “Fare ironia però no dai. Si è fatta male e non poco” o anche: “A me non ha fatto ridere la caduta della signora! E penso che si sia pure fatta parecchio male” e, ancora: “Va bene tutto ma per fa ridere e fare spaccare le persone direi anche no.

Paolo Bonolis, dopo un po’ di indecisione ha deciso di restare a Mediaset per altri tre anni e ha firmato il contratto. A rivelarlo è stata

TvBlog, che ha anche fatto sapere che Bonolis continuerà a condurre Avanti un altro.