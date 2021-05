Amici 2021, Arisa lancia una bomba su Tancredi “Gli ho già chiesto …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi è finita soltanto da qualche giorno ma si continua a parlare non soltanto del programma, ma anche di alcuni protagonisti. Sappiamo bene che l’edizione 2021 è stata vinta da Giulia Stabile, ovvero la nota ballerina che all’interno della scuola ha trovato anche l’amore, visto che ha iniziato una relazione con il cantante San Giovanni. È stato però è proprio in questi giorni che si è tornato a parlare di un altro protagonista di questa edizione 2021 del Talent, ovvero del cantante Tancredi.

Amici 2021, Tancredi ha smesso di seguire Arisa sui social?

Nei mesi scorsi sembrerebbe che quest’ultimo abbia smesso di seguire sui social la nota cantante Arisa che quest’anno è stata anche una delle professoresse di canto della scuola. Il fatto che Tancredi avesse smesso di seguire sui social la coach del Talent, non è passato di certo inosservato e questa vicenda in qualche modo è finita sotto i riflettori. A distanza di un po’ di tempo però sembrerebbe che a fare dei chiarimenti sulla situazione sia stata proprio lei, Rosalba Pippa che tutti noi conosciamo come Arisa.

Arisa risponde a delle domande su Instagram

La cantante avrebbe risposto a tutta una serie di domande poste dai fan ovviamente su Instagram e tra queste pare che ci fosse quella riguardante il suo rapporto con Tancredi. Nello specifico sembra che una fan di Arisa le abbia chiesto se vede un futuro artistico e professionale per Tancredi. La sua risposta è stata piuttosto interessante. “Ho già chiesto di scrivermi un pezzo“, questo quanto dichiarato da Arisa, facendo bene intendere che ovviamente per lei il giovane ha sicuramente un futuro.

La risposta della cantante toglie ogni dubbio

Qualcuno però avrebbe iniziato anche a fare delle domande più specifiche sul giovane, che in realtà si chiama Cantù Rajnoldi. Effettivamente sembra che qualcuno abbia chiesto ad Arisa se ciò che si è detto nelle scorse settimane sia vero o meno, ovvero se Tancredi abbia davvero smesso di seguirla sui social. A quel punto, Arisa è stata piuttosto sincera nel dire “Non mi cag*** molto il ragazzo, devo dire la verità“. Poi ha aggiunto “È uno di quei giovani che non mi cac*** tanto”. Le sue parole hanno in qualche modo confermato il fatto che tra lei e Tancredi dopo la fine di Amici si sia creata una certa distanza.