La vita in diretta, Alberto Matano mai visto così “Federica è pazzesca …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è uno dei conduttori di maggiore successo di questi ultimi anni soprattutto di casa Rai. Lo abbiamo visto lo scorso anno al timone di una delle trasmissioni più importanti di Rai 1, ovvero La vita in diretta al fianco di Lorella Cuccarini. Poi le cose tra i due non sono andate per il verso giusto e la Rai ha promosso Matano come conduttore per l’edizione in corso de La vita in diretta che ha condotto ancora una volta con grande successo.

Alberto Matano, la sua vita privata è sempre più misteriosa

Ricordiamo che in passato Alberto invece è stato uno dei volti principali del TG1 essendo lui un noto giornalista. Ricordo la sua carriera sappiamo tanto, un po’ meno invece della sua vita privata. C’è stato sempre un massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata e sentimentale del conduttore. In quest’ultimo periodo si è vociferato che Alberto potesse essere innamorato e di una donna misteriosa. In realtà non si sa praticamente nulla, non è stato mai confermato da Matano se effettivamente sia innamorato o meno. Di certo sappiamo che oltre ad essere un grande professionista Alberto Matano è un uomo piuttosto ricercato dalle donne, anche per questo velo di mistero che c’è attorno a lui.

La confessione inedita del conduttore su una donna

Sono sempre di più coloro che vogliono sapere qualcosa della sua vita privata. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che in quest’ultimo periodo si fosse vociferato su una possibile relazione tra Alberto Matano è una donna misteriosa. Proprio nelle scorse ore su Instagram l’ex volto del Tg1 sembra aver fatto una rivelazione piuttosto interessante e soprattutto inedita, relativa ad una donna. Sembrerebbe che il giornalista abbia deciso finalmente di fare questa confessione parlando di una donna, ma di chi si tratta? Che il giornalista abbia deciso alla fine di uscire allo scoperto e confessare il nome della donna che ha catturato il suo cuore? “Siamo in pubblicità. Volevo farvi vedere questa ragazza che è pazzesca, Federica! Come farei senza di te”. Questo quanto scritto dal conduttore.

Ma chi è Federica?

A corredo di questa frase, ha anche postato una foto che lo ritrae circondato da diverse persone, tutte figure femminili che in realtà sarebbero delle persone che lavorano con lui dietro le quinte. “Guardate, i nomi degli inviati che io magari potrei dimenticare”, ha aggiunto poi Matano che ha voluto così far vedere a tutti i suoi follower ciò che avviene dietro le quinte e dunque tutto ciò che i telespettatori non vedono. Federica nello specifico è la donna che si occupa del Gobbo e che quindi da le indicazioni e dei suggerimenti al giornalista durante i vari servizi. Nessuna fidanzata dunque per Alberto Matano o almeno nessuna confessione a riguardo.