Antonella Clerici: “Paolo Bonolis mi ha detto che la figlia Silvia …”

Antonella Clerici, alla guida della sua fortunatissima trasmissione, E’ sempre mezzogiorno è al settimo cielo. E’ felice di essere tornata in tv in un programma di fascia quotidiana e la sua vita privata va a gonfie vele insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia, ormai quasi adolescente, Maelle.

Antonella Clerici rivela “non mi manca nulla per essere felice”

Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivelando di essere in un momento di grande felicità.

La Clerici ha dichiarato: “Non mi manca nulla, sono veramente felice”.

Antonella Clerici vive ad Arquata Scrivia in una casa immersa nel bosco insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone.

La Clerici ha parlato di tante cose che la riguardano e ha detto: “La morte di Fabrizio, la mia scelta di mollare La prova del cuoco. Non avevo più motivazioni, non sentivo più l’appoggio della mia azienda … C’è stato un concatenarsi di eventi e ho detto: “Meglio chiudere così e basta”.

Ma poi Antonella ha detto di aver ritrovato l’entusiasmo e ora sogna un altro Sanremo e anche sogna di avere un progetto con Checco Zalone, infatti dice: “Il mio sogno è fare un programma con Checco Zalone”.

Antonella Clerici racconta cosa le rivelò Paolo Bonolis

Antonella Clerici e Paolo Bonolis sono tanto amici e hanno fatto anche uno strepitoso Sanremo insieme.

In quell’occasione, Bonolis per convincerla ad accettare le disse parole che lei ricord ancora molto bene. Antonella Clerici parla così di alcuni suoi colleghi e dice: “Quelli che per amicizia o per lavoro ho conosciuto meglio sono … Paolo Bonolis perché nel 2005 mi volle con lui a Sanremo e mi diede fiducia. Quando mi chiamò mi disse: ‘Mia figlia Silvia mangia solo quando ti vede in televisione: tu sei una che porta il buonumore e l’allegria, e ti vorrei nel mio Sanremo per questo”.

Ma poi Antonella Clerici parla anche di Carlo Conti, altro suo grandissimo amico e dice: “Poi c’è Carlo Conti, il mio amico del cuore: abbiamo fatto una carriera insieme in Rai. Infine, Fabrizio Frizzi. Per ovvi motivi”.