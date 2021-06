Ilary Blasi decide di svelare cosa fa in diretta quando …

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi è una delle conduttrici di maggiore successo di questi ultimi anni. Per diverso tempo l’abbiamo vista al timone di uno dei reality più famosi di Canale 5 ovvero il Grande Fratello vip. Poi dopo circa un anno di stop Ilary è tornata alla conduzione di un altro reality ovvero L’Isola dei Famosi attualmente ancora in corso. Ebbene sì, la moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti sembra che in questi anni stia avendo un successo straordinario anche se comunque non sono mancate le critiche arrivate soprattutto attraverso i social per alcuni comportamenti da lei tenuti anche in diretta TV.

Ilary Blasi, la confessione sull’Isola dei famosi

In questi ultimi giorni Ilary ha rilasciato una intervista piuttosto interessante a TV Sorrisi e Canzoni e nel corso di questa chiacchierata sembra aver raccontato alcuni momenti piuttosto esilaranti di questa edizione del reality. Inoltre, ha fatto anche una confessione, ovvero ha voluto rivelare che cosa fa nel momento in cui finisce ogni puntata del reality. Sicuramente non va subito a casa, ma si confronta con i suoi autori per cercare di capire se la puntata è andata bene oppure se qualcosa è andato storto. Di certo quello che non fa Ilary è intrattenersi con i naufraghi in studio, ma corre nei camerini a mettere la tuta e a togliere i tacchi.

Anticipazioni sulla finale dell’Isola?

“Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo”. Questo quanto confessato dalla conduttrice. Ad un certo punto, poi il giornalista avrebbe anche chiesto alla Blasi se potesse dargli una anticipazione riguardo la puntata finale del reality ed a quel punto Ilary avrebbe detto di non sapere ancora che cosa indosserà per l’occasione. “Non so ancora che indosserò, sono indecisa tra due abiti. Certamente ci sarà un effetto da ‘tappeto rosso’, elegante e con dettagli sensuali. Avrò orecchini importanti, spalline e tacchi molto alti! Una volta che ho deciso cosa mettere, poi mi concentro su quello che devo dire e non penso più al look”.

Cosa fa la conduttrice in puntata senza farsi accorgere dal pubblico

Poi sul finire dell’intervista la conduttrice anche voluto raccontare che cosa fa durante le dirette senza farsi accorgere dal pubblico a casa. Non vi preoccupate non è nulla di così grave, ma soltanto il fatto che durante le dirette Ilary riesce a sedersi per evitare di stare tante ore in piedi sui tacchi. “In diretta però trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio”.