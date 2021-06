Grande Fratello Vip 6, fuori Antonella Elia e Roberto Alessi al veleno dice “E’ tornata …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ormai in fermento la preparazione de Il grande fratello 6 che vedrà al timone come conduttore, ancora per la prossima edizione, Alfonso Signorini mentre sono stati sostituiti i due opinionisti.

Infatti, al posto di Antonella Elia e Pupo arriveranno Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello vip 6 come opinionista in studio

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis sarà l’opinionista del Grande fratello vip 6 insieme ad Adriana Volpe.

La scelta è ricaduta su di lei dopo che lei stessa aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul programma tutte positive specificando che la sua famiglia, dal marito Paolo Bonolis al figlio Davide erano grandissimi appassionati del programma e che Bonolis sapeva a memoria tutte le citazioni che faceva Pupo.

Sonia Bruganelli, in occasione di varie interviste rilasciate ai vari settimanali aveva raccontato del figlio Davide: “Miofiglio è un fan … A 18 anni vuole entrare nellacasa del grande fratello vip. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”.

E così Alfonso Signorini visto che al momento non può accontentare il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Davide perchè è ancora minorenne, ha pensato di far ricadere la scelta proprio su Sonia Bruganelli ma come opinionista.

Antonella Elia esclusa e Roberto Alessi lancia una frecciata velenosa

Per la prossima edizione del Il grande fratello vip, le due opinioniste saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e così Antonella Elia non è stata riconfermata. Nell’edizione precedente il modo di fare della Elia era stato un po’ contestato sopratutto quando aveva attaccato Samantha De Grenet sull’aspetto fisico. E proprio a questo proposito è intervenuto Roberto Alessi che ha lanciato una frecciata velenosa alla volta di Antonella Elia e, a proposito della sua esclusione ha detto: “Ma come? Antonella Elia non era così tanto amata dalla produzione del Grande Fratello Vip come dicevano?”

E, ancora: “Le sue battute non sono piaciute?”.

Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 ha detto anche anche: “Le sue battute al vetriolo contro Valeria Marini o Samantha De Grenet non sono piaciute?”

E poi a proposito della presenza come opinionista di Adriana Volpe ha dichiarato: “Torna di moda l’educazione?”