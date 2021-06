Maurizio Costanzo, è finito “Il Segreto” e lui dice: “Non è …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ terminato “Il segreto” e tantissimi saranno i telespettatori rimasti orfani di una serie tv che li appassionava e divertiva.

Ha fatto storia questa serie e i numeri che ha sempre raggiunto in termini di ascolti testimoniano il grande seguito che ha sempre avuto. Molto spesso i protagonisti sono stati ospiti da Silvia Toffanin nel suo salotto televisivo di Verissimo su canale 5 il sabato pomeriggio e si sono raccontati sia come protagonisti di una importante serie tv che come persone nella vita reale svelando aneddoti e particolari che hanno appassionato il grande pubblico. Anche Silvia Toffanin è sempre stata una loro fan e lo testimoniava con grande affetto ogni volta che qualche attore è andato da lei ospite. Ma ora la serie è terminata e in tanti, c’è da scommetterci, che la rimpiangeranno.

Maurizio Costanzo commenta la fine de Il Segreto

Maurizio Costanzo, che cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo diretto da Riccardi Signoretti, è stato chiamato in casa da un telespettatore che gli ha chiesto la sua opinione sulla fine del segreto. Maurizio Costanzo, come al solito schietto e sincero, ha espresso la sua idea: “Non è semplice dire addio a una formula vincente”.

E poi ha aggiunto anche: “Tutte le cose, anche le più belle, prima o poi finiscono. Il Segreto è stato uno dei prodotti televisivi di punta dell’ultimo decennio e ha avuto il merito di fare da apripista a una serie di teleromanzi internazionali che ora riempiono i palinsesti italiani e appassionano il pubblico. Non è stato un addio facile”.

Infine, ha commentato così: “Dire addio a una formula vincente e confortevole non è semplice ma si rende necessario per tenere viva la creatività artistica e per evitare di trasformare il successo in una gabbia dorata. Lo sanno bene i due volti storici della soap Maria Bouzas e Ramon Ibarra”.

Il Segreto è finito con una puntata dagli ascolti deludenti

Venerdì 28 maggio è terminato Il segreto e gli ascolti dell’ultima puntata, contrariamente a quanto ci si aspettava, sono stati molto deludenti: 1 milione e 928 mila telespettatori pari all’11,6% di share.