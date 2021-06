Flavio Briatore ricoverato e Elisabetta Gregoraci, sui social, è la prima a commentare

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore nelle ultime ore ha avuto un malore e si trova ricoverato in Azerbaijan e nello specifico a Baku. Proprio lì si sta svolgendo nella giornata di oggi domenica 6 giugno il Gran Premio di Formula 1 e l’imprenditore pare si trovasse in questa località, proprio per questo motivo.

Flavio Briatore, malore per l’imprenditore

A raccontare che cosa è accaduto è stata proprio lei Elisabetta Gregoracci, ovvero l’ex moglie dell’imprenditore. L’ex gieffina ha spiegato quanto accaduto a Flavio Briatore attraverso delle Instagram Stories. Sembra che la Gregoraci abbia pubblicato alcuni video dove si trova in compagnia dello staff medico. È stato in realtà lo stesso imprenditore che in qualche modo ha voluto rassicurare tutti, parlando delle sue attuali condizioni di salute. Flavio Briatore infatti ha pubblicato una serie di messaggi, spiegando di stare bene e di aver avuto soltanto un piccolo malore. Non si tratterebbe di nulla di grave, ma soltanto un malore “una piccola defaillance”, così come l’ha definita proprio lui Flavio Briatore.

Le rassicurazioni da parte dello stesso Flavio

Per cercare di rassicurare più possibile i suoi più fedeli fan, l’imprenditore sembra che si sia fatto fotografare insieme a Stefano Domenicali, ovvero il presidente ed anche amministratore delegato della Formula 1. “Volevo rassicurarvi come vedete oggi sto alla grande. (Dopo la piccola défaillance di ieri)”. Questo ancora quanto scritto dall’imprenditore. Inevitabilmente sono stati tanti i messaggi arrivati sotto al post di Flavio Briatore e non poteva non mancare e il commento dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è stata da sempre molto vicina all’ex marito, nonostante comunque i due abbiano divorziato ormai da tanti anni. Nell’ultimo periodo si è anche parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma sostanzialmente la verità è che non si sono mai allontanati soprattutto per amore del figlio Nathan Falco.

Il rapporto speciale tra Elisabetta e Flavio

“È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose”. Questo quanto raccontato da Elisabetta nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In un po’ di tempo fa. Tutto l’anno I due, inoltre si frequentano e vivono praticamente insieme. Non stupisce quindi il fatto che sia stata Elisabetta una delle prime persone a cercare di capire quali fossero le condizioni di salute dell’ex marito.