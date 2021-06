Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nello stesso ristorante, la reazione del marito della Marcuzzi lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate scorsa, la notizia che ha riempito le pagine dei giornali di gossip era quella che riguardava la presunta e fortemente smentita relazione extraconiugale di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino che, sempre secondo il gossip, sarebbe stata la causa della fine del matrimonio tra l’ex ballerino e la bellissima show girl argentina, Belen Rodriguez.

Tutta l’estate non si è parlato di altro e, tra prove e smentite, i protagonisti si sono trovati a vivere un’estate molto difficile se non da incubo.

Alessia Marcuzzi e il suo futuro a Mediaset

L’estate è tempo di contratti televisivi e i diretti interessati, i vip sono sempre sulle spine in attesa di riconferme, promozioni o messe in panchina che certamente non fanno piacere a nessuno. A questo riguardo, il futuro di Alessia Marcuzzi, al momento appare molto incerto perchè dopo aver rifiutato la conduzione di Scherzi a parte accanto a Enrico Papi perchè pare che tra i due non corra buon sangue, ora si è in attesa di sapere cosa è stato riservato per lei.

Dagospia, a proposto del rifiuto di condurre con Papi Scherzi a parte, aveva rivelato che: “Un no voluto dal suo manager Beppe Caschetto, complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”.

Tvblog, invece, ha fatto sapere che: “Pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo … per un rinnovo di contratto che non appare affatto scontato e con la bilancia che un giorno pende da una parte e un altro giorno pende dall’altra”.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino allo stesso ristorante, come ha reagito il marito della Marcuzzi, Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono stati fotografati nello stesso ristorante sulla costiera amalfitana.

I due sono stato paparazzati dai fotografi di “Chi” nel ristorante “Lo scoglio da Tommaso” nel borgo di Marina del Cantone, appunto in costiera amalfitana.

Secondo quanto racconta il settimanale Chi,

Alessia e il marito erano già al ristorante al loro posto quando è arrivato Stefano De Martino che, appena li ha visti, è andato loro incontro e ha abbracciato e baciato con tanto affetto sia Alessia Marcuzzi che il marito Paolo Calabresi che ha ricambiato con lo stesso trasporto.