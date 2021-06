Albano, Rita Dalla Chiesa parla di lui e dice “Non ce la farò a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa è un’ importante giornalista ma anche conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano. Vanta alle spalle una carriera davvero incredibile, ma effettivamente sono in pochi a sapere chi è veramente Rita e soprattutto qual è stata la sua vita privata. Ad esempio, non tutti sanno che la nota giornalista e conduttrice televisiva ha dei ricordi che custodisce gelosamente e che in qualche modo sono legati ad Albano Carrisi. Ma di che cosa stiamo parlando? Facciamo un pò di chiarezza.

Rita Dalla Chiesa, la sua carriera ricca di successi e riconoscimenti

Rita Dalla Chiesa ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e del giornalismo ormai diversi anni fa e si è affermata in questo mondo. Ovviamente ha fatto tanta carriera e tanta esperienza in tutti questi anni, tanto da arrivare anche a rivestire ruoli molto importanti e di altissimo livello. Ad ogni modo, una delle cose più importanti che ha fatto è stato conquistare il cuore degli italiani. Ci sarebbe però un qualcosa che la lega al cantante di Cellino San Marco e che la stessa giornalista e conduttrice ha voluto raccontare un po’ di tempo fa, nel corso di una intervista rilasciata a Marco Liorni ad Italia sì.

I ricordi legati ad Albano Carrisi

Sembrerebbe che durante questa intervista, che risale esattamente al 2019, la giornalista e conduttrice abbia voluto affrontare alcuni temi, tra questi pare che ci fosse anche quello degli accumulatori seriali. Durante la puntata di Italia si, è stato mandato in onda un servizio effettuato proprio all’interno della casa di Rita Dalla Chiesa, dove pare ci fossero davvero tanti oggetti che la stessa custodisce gelosamente. Rita Dalla Chiesa nel mostrare i suoi oggetti, avrebbe anche raccontato anche qualche aneddoto legato a qualcosa nello specifico. Tra questi ci sarebbero stati anche alcuni regali che le sarebbero stati fatti proprio da Albano Carrisi. “Sto scartando tutte le palle che mi ha regalato il mio amico Albano in giro per il mondo”. Sarebbero state queste le parole dichiarate da Rita Dalla Chiesa, la quale però sembra aver aggiunto che non avrà mai il coraggio di disfarsi di questi oggetti, così come anche di altri perché molto legata ai ricordi della sua vita.

Il ricordo legato a Fabrizio Frizzi?

“Io non ce la farò mai, non ce la farò mai. Sono legatissima ad ogni piccolo ricordo della mia vita. Queste son cose anche molto carine da tenere. Molto kitsch, se vogliamo. Però, oh, io ho una vita kitsch, quindi mi va benissimo”. Questo ancora quanto dichiarato dalla conduttrice e giornalista televisiva, la quale sempre nello stesso servizio ad un certo punto pare abbia mostrato un oggetto di Toy Story dicendo però che questo non è legato ad Albano. Tuttavia la giornalista non spiega l’aneddoto relativo a questo oggetto che però in qualche modo si ipotizza possa essere legato al suo ex amore ovvero Fabrizio Frizzi. Quest’ultimo ha doppiato infatti lo sceriffo Woody in Toy Story e questo potrebbe essere quindi un ricordo legato proprio a lui.