Albano, la figlia Jasmine svela “Il giorno del suo compleanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è uno dei cantanti più amati e più rappresentativi della musica italiana. Riguardo la sua vita privata e soprattutto della sua carriera, sappiamo tanto perché non si è mai risparmiato ed è stato parecchio volte al centro del gossip. Albano è stato da sempre molto felice di condividere con il suo pubblico momenti della sua vita privata.

Albano Carrisi, uno dei cantanti più amati di sempre

E’ da tanti anni che è uno dei cantanti più in voga della musica italiana. L’ inizio della sua carriera risale ormai a tanti anni fa. Era soltanto un ragazzino quando ha lasciato la campagna pugliese e nello specifico Cellino San Marco in direzione Milano, in cerca del suo successo. Oggi, oltre ad essere un importante cantante è anche un grande imprenditore terriero. Dopo aver concluso la relazione con Romina Power, dopo un po’ di tempo Albano ha conosciuto Loredana Lecciso con la quale ha iniziato una grande storia d’amore e dalla quale ha avuto due figli ovvero Jasmine e Bido.

Jasmine Carrisi parla del padre e di quanto sia ancora molto impegnato

Negli ultimi giorni a parlare di Albano è stata proprio lei, la figlia Jasmine la quale si è concessa una intervista piuttosto interessante al periodico Mio. Sembra che la giovane abbia parlato del padre e del fatto che nonostante comunque non sia più giovanissimo, continui a trascorrere gran parte delle sue giornate al lavoro. “Per quanto riguarda i festeggiamenti del suo compleanno, papà quel giorno ha lavorato, per cui abbiamo fatto solo una cena in famiglia”. Questo quanto dichiarato da Jasmine, facendo intendere che il padre trascorre ancora parecchio tempo della sua vita al lavoro, quando magari non ne avrebbe bisogno e potrebbe dedicarsi ad altro. Effettivamente Al Bano potrebbe anche non lavorare più, visto che lavora da quando era soltanto un ragazzino. Jasmine è molto legata al suo papà ed insieme hanno preso parte recentemente al programma The Voice Senior in veste di giudici.

La giovane Carrisi concorrente ad un reality?

Nel corso dell’intervista pare che alla giovane Carrisi sia stato chiesto se effettivamente abbia intenzione di partecipare ad un talent come concorrente, ma la sua risposta è stata parecchio decisa. “I talent mi piace guardarli ma non parteciperei mai perché credo che, in questo caso, il mio cognome peserebbe troppo e potrebbero esserci dei pregiudizi“. Questo ancora quanto dichiarato da Jasmine che ha anche raccontato di aver avuto una brutta discussione con il padre.