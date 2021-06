Maurizio Costanzo, le sue parole sul prossimo GF Vip 6 fanno preoccupare “stanno rischiando di …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ quasi iniziata l’estate, manca un solo giorno e i programmi televisivi sono quasi tutti terminati tranne quelli che prevedono un proseguo con la edizione “estate” come, ad esempio, Vita in diretta.

Per tutti gli altri ci sarà uno stop fino a settembre quando ricominceranno e i palinsesti sono ormai quasi tutti ultimati. Con grande gioia dei conduttori che sono stati confermati al comando delle varie trasmissioni televisive e con la rabbia e il dispiacere di chi, invece, è stato sostituito.

A settembre, per il sesto anno consecutivo, inizierà anche il GF Vip 6 e su questa ripartenza, Maurizio Costanzo ha detto la sua che è sempre molto ben accettata vista l’esperienza e la capacitò televisiva del giornalista tanto amato.

Maurizio Costanzo dice la sua sul GF vip 6

Maurizio Costanzo, come tutti, ha saputo che da settembre ripartirà il GF Vip 6, che alla conduzione ci sarà, anche questa volta Alfonso Signorini e che in studio le opinioniste saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Su queste due presenze, al posto di Antonella Elia e Pupo che c’erano nella scorsa edizione, ha avuto da fare commenti positivi Roberto Alessi che è il direttore di Novella 2000 che ha commentato così: “E’ tornata di modo l’educazione”, probabilmente riferendosi alla brutta pagina di televisione messa in piedi, durante la scorsa edizione, da Antonella Elia quando attaccò con tanto durezza Samantha De Grenet sul suo aspetto fisico sottolineando quanto fosse ingrassata.

Maurizio Costanzo a Libero ha detto cosa ne pensa del GF Vip 6 che inizierà a settembre: “Sarebbe necessario che i reality come L’isola dei famosi e Il Grande Fratello rivedessero la propria struttura andando ad aumentare le sorprese”.

E poi ha anche aggiunto: “Anche il GF Vip se non ci sono novità, nuovi ingressi e sorprese rischia di diventare ripetitivo”.

E poi, ancora: “Non ricordo quale ospite di un recente Grande Fratello ha dichiarato a un giornale che dopo un po’ a vedere sempre le stesse persone nella casa si annoiava”.

Valentina Persia ha detto “assolutamente no al grande fratello vip”

Valentina Persia, che ha appena terminato l’esperienza all’Isola dei famosi, ha risposto con un perentorio “assolutamente no” a partecipare al grande fratello vip 6 perché ha detto di“non voler campare di reality”.

Valentina ha anche aggiunto: “L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GF Vip non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi”.

E poi, ancora: “C’è stato cuore, sono sempre stata me stessa in ogni momento. Ogni secondo sull’isola è stato vissuto con delle modalità diverse, con un cuore all’inizio impaurito ma che poi si è fatto abbracciare da ogni granello di sabbia”.