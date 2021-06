Mara Venier di nuovo a Domenica In ma la frecciata a Barbara D’Urso è velenosa

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa, Mara Venier dopo il momento molto difficile che sta ancora vivendo, ha deciso che, nonostante tutto, era il caso di tornare al suo posto, alla conduzione di Domenica In. L’ha fatto perché è una grande professionista e ha deciso che sarebbe dovuta essere lei a condurre le ultime due puntate di Domenica In di questa edizione anche per uscire o provare a uscire dal tunnel nel quale è piombata a causa di un’operazione ai denti a seguito della quale le è stato lesionato, speriamo temporaneamente, un nervo facciale.

Mara Venier ha raccontato sui social a tutti i suoi follower: “Stavo male, ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi”.

E poi ha anche spiegato: “Qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata”

Mara Venier ha anche detto sia in trasmissione che sui social che ha intenzione di andare avanti legalmente contro il dentista che le ha procurato questo danno e queste parole hanno fatto rivoltare l’ordine degli odontoiatri che ha minacciato di difendersi nelle sedi opportune contro queste parole per loro lesive per la categoria.

Mara Venier ringrazia tutti i suoi amici e si commuove

Mara Venier, tornata in trasmissione, ha voluto prima di ogni cosa ringraziare sia il suo pubblico che sui social l’ha sostenuta facendole sentire tutto l’affetto e il calore sia i suoi amici che le hanno mandato tanti messaggi di incoraggiamento. Ma, facendo questi ringraziamenti, si è commossa fino alle lacrime. Tra i tanti messaggi ricevuti, c’è stato in trasmissione anche l’intervento di Maurizio Costanzo che le ha detto che senza di lei la domenica è un lunedì e poi lei ha detto, a lei che piangeva, in tono affettuoso e con tanto calore “Falla finita e resta a tuo posto”.

Ritorno a Domenica In con frecciata a Barbara D’Urso

Il marito di Mara Venier che aveva raccontato nei giorni più difficili della moglie quanto fosse fastidioso il momento che stava vivendo, prima che lei andasse in onda ha voluto farle un “in bocca al lupo” ma, nello stesso tempo, ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso, scrivendo su Instagram. “Buona domenica! Caffettino… Non caffeuccio, caffettino!”.