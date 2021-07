Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia mai visto così, fuori di sé dice: «Adesso basta»

0 SHARES Condividi Tweet

Temptation Island 2021 è iniziata e le dinamiche del gioco si stanno facendo via via sempre più ingarbugliate. Se Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island, Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta essere a quello di Temptation Island vip ma le cose sono andare diversamente e Alessia Marcuzzi, inaspettatamente ha lasciato Mediaset, anche se con tanto dolore come lei stessa ha ammesso. Anche i vertici aziendali si sono detti stupiti di questa scelta e, in primis, Piersilvio Berlusconi ha detto di aver saputo della decisione di Alessia Marcuzzi attraverso i social.

Filippo Bisciglia fuori di sé con una coppia dice “adesso basta”” e li manda via

Filippo Bisciglia da anni alla conduzione di Temptation Island, è sempre stato molto diplomatico e nelle dinamiche di coppia è sempre intervenuto ma con molta riservatezza, stando sempre tanto al posto suo. Dando alcuni suggerimenti, provando a mediare ma mai entrando a gamba tesa. La sua discrezione e il suo garbo sono tanto apprezzati sia dai concorrenti, che di anno in annopartecipano alla trasmissione che dal pubblico che segue da casa, che commenta sui social che apprezzatanto il modo di fare televisione e, soprattutto, questo tipo di televisione di Bisciglia.

Ma nell’ultima puntata qualcosa è andato storto e Filippo ha un po’ perso la pazienza.

Infatti, è accaduto che al falò di confronto si è presentato Tommaso che aveva ammesso di aver tradito la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, ma è stata la fidanzata Valentina che si giustificava come se fosse, in qualche modo, colpa sua.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da più di un anno e dopo che Tommaso da sempre molto geloso della fidanzata ha visto che Valentina scherzava con i single che popolano il suo villaggio, si è spinto un po’ oltre con la single Giulia.

E al falò dei due la situazione si è praticamente capovolta con Valentina che si addossava le responsabilità del tradimento del fidanzato e con Tommaso che trovava mille scusanti al suo comportamento, giustificandosi. Filippo Bisciglia ha provato a far ragionare entrambi e poi, spazientito, li ha mandati via.

Stefano dice della fidanzata: “Certe volte mi vergogno di lei, è limitata”

Un’altra coppia, quella formata da Stefano e Manuela non sta trascorrendo giorni facili e Stefano ha decisamente esagerato quando, parlando della fidanzata con la single Federica ha detto: “È insicura, infatti è anche rifatta“.

Quando Manuela ha sentito il fidanzato parlare di lei in quel modo, è scoppiata a piangere.

Dal canto suo, però anche Manuela si è avvicinata al single Luciano a cui ha raccontato: “Mi sento felice e rispettata da lui, ma da parte mia non c’è nulla oltre all’amicizia“.