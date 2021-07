Orietta Berti svela che al suo compleanno Achille Lauro ha …

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti sta ottenendo in questi mesi un successo davvero straordinario e soprattutto in queste ultime settimane. Il singolo presentato dalla cantante insieme a Fedez e Achille Lauro, ovvero quello intitolato Mille sta ottenendo un successo incredibile e possiamo dire con certezza che è la vera hit di questa estate 2021. Il brano in questione sta letteralmente spopolando su tutte le piattaforme digitali ed è anche una delle canzoni più scaricate di questa estate. Nel corso di qualche intervista rilasciata in questi giorni, la cantante ha sicuramente spiegato qual è la chiave del suo più grande successo ovvero quello di trovarsi a proprio agio con i giovani e lo ha dimostrato con questa esperienza vissuta insieme ad Achille Lauro ed a Fedez. A parlare di questo e di tanto altro è stata la stessa Orietta nel corso di un’intervista rilasciata a Tele Sette. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Orietta Berti, un successo straordinario con Fedez e Achille Lauro

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Orietta in questi giorni abbia voluto parlare dei suoi ultimi progetti lavorativi e di conseguenza della collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Per i due cantanti non ha potuto che esprimere delle parole più che positive. “Abbiamo girato il video per il mio compleanno. Fedez mi ha cantato gli auguri e Achille ha distribuito la torta”. Questo il retroscena raccontato da Orietta nel corso dell’intervista ammettendo che sia Fedez che Achille sono ormai per lei come dei figli.

La cantante racconta alcuni aneddoti e retroscena sul brano Mille

Il brano che hanno insieme presentato, come già abbiamo avuto modo di vedere, ha avuto un successo davvero straordinario ma Orietta pare che si sia anche tanto divertita in questi mesi di preparazione. Per questo nel corso dell’intervista ha voluto raccontare anche alcuni retroscena e aneddoti legati proprio alla realizzazione di questo brano. Pare che Fedez abbia proposto ad Orietta un duetto proprio durante la partecipazione di entrambi alla settantunesima edizione di del Festival di Sanremo. Poi la Berti avrebbe scoperto che insieme a loro ci sarebbe stato anche Achille Lauro, ma soltanto però in fase di registrazione del provino. “Quando ho visto la bellissima cover sono impazzita”, ha dichiarato Orietta.

I progetti di Orietta

Ad ogni modo, sembra che Orietta non abbia nessuna intenzione di fermarsi ed ha infatti già tanti altri progetti all’orizzonte. La scorsa domenica è stata ad esempio una tra gli ospiti di una voce per Padre Pio una serata di beneficenza andata in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier. Si tratta di un evento che in realtà va avanti da diversi anni, visto che la prima edizione è andata in onda nel 2007 ed è stata spesso partecipe. Sul palco di Una voce per Padre Pio l’artista si è esibita con il brano presentato al Festival di Sanremo ovvero Quando ti sei innamorato ed ancora Quando l’amore diventa poesia.