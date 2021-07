Milly Carlucci, dopo la morte di Raffaella Carrà chiede di …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, lunedì 5 luglio 2021 siamo stati tutti colpiti da una notizia che ha lasciato davvero pensa parole. Ci riferiamo alla morte di Raffaella Carrà, una delle più grandi artiste della tv italiana. Pare che Raffaella purtroppo fosse malata da un po’ di tempo e per questo motivo si era allontanata dal mondo della televisione, ma aveva preferito non rivelare nulla circa la malattia. Per questo motivo, la notizia trapelata soltanto intorno alle ore 16:25 di ieri, ha lasciato tutti sconvolti e soprattutto senza parole.

Raffaella Carrà è morta, il triste e inaspettato annuncio di Sergio Japino

A dare il triste annuncio è stato l’ex compagno di tutta una vita di Raffaella ovvero Sergio Japino. Subito tanti personaggi del mondo dello spettacolo ovvero amici e colleghi di Raffaella hanno voluto darle l’ultimo saluto e pubblicare sui social dei messaggi di cordoglio e vicinanza. Una tra tutte Milly Carlucci la quale non soltanto ha voluto ricordarla, ma anche esprimere un desiderio. Di che si tratta?

Milly Carlucci incredula e senza parole

Come tutti quanti, la conduttrice de Il cantante mascherato, dopo aver appreso la notizia della dipartita della grande artista, scomparsa all’età di 78 anni, ha pubblicato sui social un messaggio, dove ha espresso il suo dolore ma anche la sua incredulità. “Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà.” Queste le parole della Carlucci ed inevitabilmente sotto al post sono arrivati migliaia di interazioni e di commenti da parte di fan che anche loro increduli facevano fatica ad accettare questa notizia.

La proposta della conduttrice per omaggiare Raffaella

Ma non finisce qui, visto che la conduttrice di Ballando con le stelle nel ricordare Raffaella Carrà, attraverso un post pubblicato sui social, sembra che abbia voluto anche lanciare una sorta di appello. Nello specifico sembrerebbe che la Carlucci attraverso le sue Instagram Stories, nella serata di ieri abbia voluto esprimere il suo pensiero su cosa si potrebbe fare per poter omaggiare la Carrà, in modo speciale. “Sto guardando Carramba che sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del foro italico alla grande Raffaella Carrà.” Queste le parole della conduttrice, che ha voluto così sottolineare quanto sia grande la stima che ha nei confronti della collega e dell’amica. Effettivamente, Raffaella è stata la regina della televisione italiana.