Barbara D’Urso svela su Raffaella Carrà “Era malata ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da ieri tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana stanno pubblicando sui rispettivi profili Social alcuni messaggi di cordoglio per la morte di Raffaella Carrà. Stiamo parlando della nota conduttrice, ma anche cantante e showgirl ballerina e attrice la quale purtroppo è venuta a mancare nella giornata di ieri lunedì 5 luglio 2021 all’età di 78 anni.

L’annuncio della morte di Raffaella ha sconvolto il mondo dello spettacolo

La notizia della sua morte è stata data dal suo ex compagno Sergio Japino, il quale ha pubblicato un messaggio piuttosto commovente e molto toccante. Nella serata di ieri Lorella Cuccarini, ad esempio ha pubblicato una lettera dedicata proprio a Raffaella ed un messaggio molto toccante che è stato anche pubblicato da Milly Carlucci. Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo anche Barbara D’Urso ha voluto pubblicare quindi un post salutando Raffaella.

Barbara D’Urso e il retroscena sulla morte di Raffaella

La nota conduttrice però avrebbe aggiunto anche qualcos’altro, raccontando un retroscena relativo alla morte della Regina della tv italiana. Barbara D’Urso avrebbe così svelato qualcosa relativo alla morte di Raffaella Carrà facendo ben intendere che sapesse che quest’ultima fosse gravemente malata da un po’ di tempo a questa parte. “Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Barbara D’Urso che dunque pare fosse proprio a conoscenza delle reali condizioni di salute dell’artista. “E’ stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico che ha amato come se fosse una parte di sè”, avrebbe aggiunto la conduttrice campana. Nel post condiviso con i suoi follower, Barbara avrebbe ancora aggiunto “Come ha detto il suo adorato e tanto amato lapino non voleva che il triste ricordo offuscasse quello sfavillante del successo”.

Le parole di Barbara “C’è e ci sarà sempre ogni volta..”

Nello svelare questo retroscena, Barbara ha anche pubblicato sul suo profilo Social uno scatto che la ritrae in compagnia proprio di Raffaella. Nella didascalia la conduttrice pare abbia utilizzato delle parole piuttosto commoventi e cariche di grande dolore. “E’ impossibile pensare che lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via”. Queste le parole scelte da Barbara per salutare la grande artista. Non sono mancate le parole di stima e di grande apprezzamento da parte di Barbara nei confronti di Raffaella, definendola “un ciclone di energia”, sottolineando che “c’è e ci sarà sempre ogni volta”.