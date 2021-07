Antonella Clerici, lo chef Marco Bianchi senza mezzi termini su di lei “Fuori le telecamere è…”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una conduttrice di grande successo non soltanto di Casa Rai ma in generale del mondo della televisione. L’abbiamo vista per tanti anni al timone di una trasmissione intitolata La Prova del cuoco che poi ha lasciato improvvisamente. Adesso, dopo circa un anno di stop, dallo scorso mese di settembre è tornata invece con una nuova trasmissione intitolata E’ sempre mezzogiorno che sta riscuotendo un successo davvero straordinario. Si tratta di un programma sempre a tema cucina che vede anche la partecipazione di altri ospiti e personaggi dello spettacolo. In queste ore, a parlare della conduttrice pare che sia stato Marco Bianchi, ovvero il noto chef che conosce bene Antonella. Ma cosa ha rivelato quest’ultimo?

Marco Bianchi, lo chef torna a Linea verde estate

In tutti questi anni, Marco Bianchi ovvero il noto chef ha partecipato a diversi programmi televisivi e anche fuori dalla televisione ha saputo ben conquistare migliaia di fan, grazie alle sue abili qualità culinarie ma anche alla sua simpatia. È molto presente anche sui social network, dove pare che abbia un profilo Instagram piuttosto seguito da migliaia di fan. Soltanto da qualche giorno lo abbiamo rivisto sul set di Linea verde estate come sempre a fianco di Angela Rafanelli.

Dichiarazione importante dello chef sull’ultima stagione televisiva

Il noto chef amato dagli italiani in questi ultimi giorni ha rilasciato una intervista a TVblog e pare che abbia parlato di questa ultima stagione televisiva facendo una dichiarazione piuttosto importante. “Sono entrato nella famiglia Rai la scorsa estate con Linea Verde Estate. Con Buongiorno benessere posso raccontare la scienza in un grande programma di informazione in questo campo, mentre con È sempre mezzogiorno porto in video la parte più goliardica di me”. Queste le parole dichiarate dallo chef.

E su Antonella Clerici? Le sorprendenti parole dello chef

Ad ogni modo, In questo ultimo anno abbiamo visto lo chef anche al fianco di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno e proprio nel corso di questa ultima intervista lo chef ha voluto parlare del loro rapporto di amicizia. “È stata una grande emozione: Antonella è un’amica anche fuori dalle telecamere, è sempre stata una sorella maggiore e, dopo aver lasciato La Prova del Cuoco, mi aveva promesso che le sarebbe piaciuto tornare a lavorare con me”. Queste le parole dichiarate da Bianchi che fanno ben intendere che tra i due ci sia un ottimo rapporto di stima ma anche di amicizia.