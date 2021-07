Alessandro Cecchi Paone al veleno su Giovanni Ciacci: “Sta facendo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Un po’ di tempo fa lo stilista Giovanni Ciacci, volto amatissimo del piccolo schermo diventato ancora più famoso dopo la partecipazione, come concorrente, a Ballando con le stelle in coppia con il ballerino / insegnante Raimondo Todaro, ha dato un annuncio dicendo di voler lasciare la televisione. Durante l’autunno Ciacci era stato ospite fisso da Adriana Volpe nel suo programma su Tv8 Ogni mattina tranne che per un breve periodo quando si pensava che sarebbe partito per l’Isola dei famosi. Ma poi ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare perché, dopo varie analisi a cui si era sottoposto, seppe che il covid che aveva contratto gli aveva lasciato degli strascichi importanti, tra cui una ridotta capacità polmonare per i quali non sarebbe stato prudente sottoporsi allo stress dell’Isola dei famosi e così era tornato in tv accanto ad Adriana Volpe.

Giovanni Ciacci annuncia di volersi ritirare dalla televisione

Durante l’ultima puntata di Ogni mattina, Giovanni Ciacci aveva detto così: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione”.

Sentite queste parole, la Volpe gli aveva chiesto se stesse scherzando e lui: “Te lo giuro, è la verità … Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate..”. E poi aveva ancora aggiunto: “Mi sono rotto, questo lavoro è un inferno: “Questa è la mia ultima volta che mi vedrete in video. Da ora abbandono la televisione, basta mi sono stufato. Dopo 10 anni ho davvero chiuso. Da stasera stacco tutto. Non mi vedrete più in tv. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario”.”

Dopo questo annuncio, Ciacci era stato anche preso in giro da Tommaso Zorzi che sui social aveva scritto: “Ti prego ripensaci, sei in tempo, fallo per noi, dai un ultimo annetto”. E poi, sempre con ironia: “Ragazzi non è un’esercitazione: Ciacci molla la tv. Giuro, cioè Giovanni Ciacci se ne va, non lo vedremo più. Vi rendete conto? E’ un vero peccato che lasci la tv, sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso”.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone sull’addio di Ciacci

Un lettore ha scritto nella rubrica che Alessandro Cecchi Paone cura sul settimanale Nuovo a proposito dell’addio alla tv di Ciacci e della notizia che ha fatto il provino per entrare nella casa del grande fratello e ha scritto così: “Leggo che ha fatto il provino per il GF Vip 6. E’ incoerente oppure ci prende tutti in giro?”.

E Alessandro Cecchi Paone ha risposto: “Sta solo facendo del marketing per tenere alta la curiosità sulla sua partecipazione al GF Vip”.