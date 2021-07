Laura Pausini nella bufera dopo la morte della Carrà, “ma se non sei andata neppure ai funerali?” e lei dà una risposta da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

La morte di Raffaella Carrà, così inaspettata e veloce per chi non era a conoscenza della sua malattia, un tumore ai polmoni, ha sorpreso tutti anche chi la conosceva molto bene ma non sapeva nulla della sua malattia per una precisa sua volontà di viversi gli ultimi mesi nel più ristretto riserbo. Chi sapeva di lei proprio tutto, e, fino alla fine, non l’ha lasciata un attimo, è stato il suo compagno di una vita Sergio Iapino che ha assecondato le sue volontà e al funerale è apparso molto provato ma in un dolore composto e riservato come i due hanno vissuto tutta la loro vita.

Laura Pausini attaccata sul web “ma non si andata al duo funerale?”

Laura Pausini, come tantissimi altri vip , sui social ha postato un pensiero per la morte di Raffaella Carrà e, tra i tanti post che ha messo ha anche pubblicato una foto di un caschetto biondo, la data di nascita e di morte della Carrà e la parola “ciao”.

Il popolo del web le si è rivoltato contro scrivendo, tra i commenti a quella foto, “agghiacciante”, “tremendo”, “Orribile” e lei ha lasciato il post, non ha commentato in alcun modo ma poi ha aggiunto altri scatti della Carrà, belli, solari e sorridenti.

Messa a tacere questa polemica, se ne è riaccesa un’altra quando, dopo i funerali, il web si è accorto che Laura Pausini, a differenza di tantissimi altri suoi colleghi e vip in generale, non aveva partecipato al funerale che è stato trasmesso in tv e dunque era facile accorgersi di chi c’era e di chi no e così, su Instagram, l’hanno di nuovo attaccata: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”.



La risposta della Pausini è ferma, decisa e glaciale

Dopo questo ulteriore attacco, la Pausini ha deciso di rispondere e, sempre sui social, ha scritto così: “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste”.

I funerali della grandissima Raffella Carrà si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli e tar i tanti vip che hanno preso parte si è visto un Fiorello molto provato e anche Renato Zero distrutto.