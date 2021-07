Emma Marrone, durante il concerto il suo gesto fa rimanere tutti senza parole …

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo tanti mesi di stop forzato a causa della terribile emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando da oltre un anno ecco che l’amatissima cantante italiana Emma Marrone è finalmente tornata ad esibirsi davanti al pubblico che tanto ama e che da tanti anni la segue con molta costanza ed affetto. L’artista ha infatti dato inizio al suo Fortuna Tour che la vedrà impegnata in giro per l’Italia. E proprio in occasione della tappa che l’ha vista protagonista a Torino ecco che l’artista non ha perso l’occasione per salutare l’amatissima Raffaella Carrà la cui morte improvvisa ha gettato tutti nello sconforto e lasciato senza parole.

Emma Marrone torna in concerto con Fortuna Tour

Da quando nel 2010 ha vinto il talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’ il successo di Emma Marrone non si è mai fermato, anzi al contrario è cresciuto sempre di più. La giovane artista è molto amata non solo per l’immensa bravura che la contraddistingue ma anche per la sua bontà e gentilezza. Proprio in occasione del concerto tenuto poche sere fa a Torino la cantante ha voluto ricordare e omaggiare la bravissima Raffaella Carrà scomparsa improvvisamente all’età di 78 anni a causa di una brutta malattia.

Il saluto a Raffaella Carrà

Emma Marrone è tornata ad esibirsi davanti al suo grande pubblico e proprio nel corso del concerto tenuto a Torino lo scorso 10 luglio non ha perso l’occasione per salutare la grandissima Raffaella Carrà la cui morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Emma per salutare l’artista ha scelto di portare sul palco del Fortuna Tour una delle canzoni più amate e celebri della Carrà ovvero ‘Rumore’. Questo suo gesto nei confronti della nota artista ha commosso tutti i presenti, e a testimoniarlo sono le immagini che la stessa Emma ha ripostato su Instagram nella giornata di ieri.

Le parole di Emma

Emma Marrone nel corso del concerto tenuto a Torino ha voluto ricordare e salutare Raffaella Carrà non solo portando sul palco la sua celebre canzone ‘Rumore’ ma esprimendo per lei anche delle bellissime parole. Parole colme di affetto ma soprattutto di stima per una donna che è stata una vera e propria fonte di ispirazione per molte generazioni. “Ciao cara Raffaella, fai buon viaggio, noi ti ricordiamo così, facendo tanto Rumore, come ci hai insegnato tu. Grazie!”, queste le commosse parole espresse da Emma.