Michele Morrone, l’attore una furia sui social “Prendo le distanze…”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Michele Morrone per essere un noto attore, il quale ha preso parte ad un film di grande successo che è letteralmente spopolato su Netflix. Stiamo parlando del film intitolato 365giorni ispirato ad un libro scritto da Blanka Lipinska. Sembra che in questi ultimi giorni, proprio l’autrice del libro a cui il film in questione si è ispirato abbia rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute all’attore Michele Morrone, protagonista del film, che ha deciso così pubblicamente di prenderne le distanze. Ma cosa ha dichiarato di così tanto incredibile la donna, da suscitare questa reazione dell’attore? Facciamo un pò di chiarezza.

La scrittrice Blanka Lipinska contro l’Italia, dichiarazioni molto forti

È stato proprio nel giorno in cui tutta l’Italia ha festeggiato la vittoria della nazionale di calcio, che la scrittrice ha deciso di comunicare pubblicamente il fatto di essere particolarmente felice di ritornare a casa, sottolineando anche di avere una sorta di repulsione nei confronti del nostro paese. Nello specifico sembrerebbe che la scrittrice si sia lamentata del fatto che in Italia siano solite le lunghe attese che lei proprio non sopporta. Poi, la scrittrice pare che abbia anche voluto sottolineare lo “standard basso degli alberghi”. Ovviamente le sue dichiarazioni non sono affatto piaciute a tanti Italiani, compreso lo stesso Michele Morrone il quale ha deciso pubblicamente di prendere le distanze dalle dichiarazioni di Blanka.

L’attore Michele Morrone prende le distanze dalle dichiarazioni della scrittrice

“Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia“, ha scritto l’attore. Ed ancora poi quest’ultimo ha aggiunto: “Amo il mio paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia“. L’attore ha deciso di affidarsi alle storie di Instagram per raccontare e dire la sua al riguardo, aggiungendo di essere fiero e orgoglioso di essere italiano. Con questo gesto Michele si è sicuramente catturato l’affetto dei suoi fan che non hanno potuto che apprezzare le sue parole.

L’attore al centro del gossip, lui smentisce le voci

Ad ogni modo, l’attore in quest’ultimo periodo è stato anche al centro di un gossip. Pare che in queste ultime settimane lo stesso avesse pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che faceva ben intendere che l’attore stesse facendo coming out. Si sono così rincorse alcune voci relative la sua omosessualità, ma Michele ha voluto sostanzialmente intervenire e smentire la notizia in modo categorico.