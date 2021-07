Samantha De Grenet al veleno contro Elenoire Casalegno: “peccato che è bruttina” e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Samantha De Grenet in queste ultime ore è di nuovo al centro del gossip per le ultime dichiarazioni rilasciate da Antonella Elia che non si è affatto pentita di averla offesa, da opinionista nella scorsa edizione del grande fratello vip quando la De Grenet era inquilina nella casa. In quella occasione la Elia l’aveva attaccata accusandola di essere ingrassata e invecchiata ma poi la De Grenet aveva spiegato che qualche chilo lo aveva preso, anche se in realtà a tutti è apparsa in splendida forma, per curarsi da un tumore che l’aveva colpita. Neanche questa spiegazione aveva fatto calmare un po’ la Elia che aveva raccontato che anche lei aveva avuto un tumore. Tutti aveva giudicato quel momento come una pagina di brutta televisione e Alfonso Signorini, da conduttore, aveva anche chiesto scusa ai telespettatori ma nei giorni scorsi la Elia è tornata sull’argomento e non si è detta affatto dispiaciuta di quelle offese che aveva mosso alla De Grenet e ha anche aggiunto che la frase che lei aveva detto a Samatha, “la regina del gorgonzola” per la pubblicità fatta nel passato non era stata una frase decisa da lei ma suggerita da qualcuno della trasmissione. E, a chi le aveva fatto notare che se la De Grenet aveva fatto la pubblicità del gorgonzola lei aveva fatto quella dei pannolini, aveva ribattuto che lei quella pubblicità l’aveva fatta agli esordi mentre la De Grenet quando già tutti la conoscevano.

La risposta di Samantha De Grenet è al veleno

Samantha De Grenet ha risposto a questa accusa definendola “la signora del nulla” e facendo capire che non ha più voglia di parlare né di quello che è successo né di Antonella Elia che quest’anno non sarà di nuovo opinionista al grande fratello ma al suo posto e a quello di Pupo ci sarà Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Samantha De Grenet posta una foto in compagnia di Elenoire Casalegno e dice “peccato che è bruttina”

Samantha De Grenet, dopo tutte le polemiche, ha postato una foto che la ritrae in barca con la sua bellissima amica Elenoire Casalegno e ha aggiunto la seguente didascalia: “Peccato che ho l’amica bruttina che mi rovina la foto“ e poi subito dopo ha aggiunto “Elenoire Casalegno bella dentro quanto fuori… anche di più“.

Le due bellissime si stanno godendo qualche giorno di relax nel bellissimo mare dell’Argentario.