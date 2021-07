Sonia Bruganelli, posta una foto e la massacrano sui social ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Sonia Bruganelli per essere sostanzialmente la moglie di Paolo Bonolis, oltre che una manager che in questi anni ha avuto un grande successo con la sua agenzia. È stata anche particolarmente attiva sui vari social network, nello specifico su Instagram, dove ha dovuto lottare contro tanti haters che si sono scagliati contro di lei. Ma per quale motivo? Pare che in diverse occasioni la Bruganelli sia stata accusata di ostentare la propria ricchezza e di essere talvolta poco sensibile, soprattutto in questo ultimo anno così tanto faticoso per tutti per via della pandemia da covid. La Bruganelli però non è stata mai in silenzio ed ha sempre risposto e sfidato gli haters. Questo è anche quello che ha fatto nelle ultime ore quando sul suo profilo Instagram ha condiviso una fotografia che sottolinea ancora una volta il lusso in cui la stessa vive. Ma cosa ha pubblicato la moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli sfida ancora una volta gli haters di Instagram

“Intermezzo romano 😋😁 #rome #atwork #easyjet 😜”. E’ questo nello specifico quanto si legge nell’ultimo post che Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram. A non passare inosservata ai suoi followers, è stata soprattutto la foto più che la didascalia. Inevitabilmente sono apparsi sotto al post tutta una serie di critiche ed anche di insulti. Ma per quale motivo? Semplice, in questo scatto sembra che la Bruganelli si trovasse a bordo del suo jet privato, che per chi non lo sapesse è dotato di Confort di ogni tipo e anche di dettagli extralusso.

Pochi messaggi pro-Bruganelli sotto al post

Uno tra tutti a commentare la foto di Sonia Bruganelli è stato Marco Salvati, il quale in qualche modo aveva comunque già previsto tutto, ovvero la raffica di insulti e di polemiche che quello scatto effettivamente avrebbe scatenato. “insulti in 3…2…1…”, questo il commento di Marco Salvati. Poi, dopo questo, anche un altro messaggio a favore della moglie di Paolo Bonolis. “Che tristezza veramente… Ma la gente purtroppo è invidiosa… E con un delicato francesismo, mi verrebbe da dire… Che quando “qualcosa” brucia, la bocca sparla 🤣🙄🤦🏼‍♀️….”.

Piovono critiche sotto all’ultima foto pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis

In realtà però la maggior parte dei commenti arrivati sotto al post sono contro la Bruganelli, accusata ancora una volta di ostentare ricchezza. “In fondo mi dispiace, questa esigenza di ostentazione, seppur provocatoria, mi fa pensare che le manca qualcosa nella vita…”, scrive un utente. Ed ancora “Della serie io sono io e voi non siete un cazzo …. Arriva la signora umiltà” . Ma non finisce qui, visto che un altro utente avrebbe ancora scritto “Donna insoddisfatta della vita”. Questi sono soltanto alcuni dei messaggi postati dei cosiddetti haters nei confronti della moglie di Paolo che ormai sembra essere abituata a questo tipo di polemiche.