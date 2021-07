Sonia Bruganelli posta un video e il popolo del web questa volta non le perdona ciò che dice: «Puoi anche mangiare perché io … »

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ci ha abituati ai suoi eccessi, resort di lusso, gioielli meravigliosi, abito griffati, tutti esibiti sulle sue pagine social, tutti mostrati orgogliosamente alla faccia delle ristrettezze economiche di chi vive del proprio stipendio con cui campa tutta la famiglia. Lei ha e mostra e il popolo del web si divide su questo suo esibizionismo: c’è chi la condanna con assoluta fermezza , c’è chi proprio non la sopporta per il suo atteggiamento snob e c’è , invece chi la difende e la sostiene definendo chi la critica “rosicone”. Lei, in ogni caso, va dritta per la sua strada e nessuna critica l’ha mai colpita o indotta a cambiare atteggiamento.

Dal canto suo, Paolo Bonolis il marito l’ha sempre difensa dichiarando che la moglie si diverte a comportarsi in quel modo perchè la provocazione è il suo forte.

Da settembre Sonia Bruganelli sarà una delle due opinioniste, insieme ad Adriana Volpe de Il grande fratello vip condotto, anche per la prossima edizione da Alfonso Signorini e certamente anche lì non avrà peli sulla lingua e sarà diretta sui commenti e, perché no, sulle critiche che muoverà ai concorrenti inquilini.

Sonia Bruganelli a bordo del suo jet privato ospita il giornalista Gabriele Parpiglia e gli dice: «Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi»

Sonia Bruganelli ha postato un video sui social che, ben presto, è diventato virale ed è stato, come al solito, molto criticato.

Il video mostra la Bruganelli a bordo del suo jet privato insieme al giornalista Parpiglia mentre sono diretti a Formentera.

La Bruganelli, ad un certo punto del video, dice a Parpiglia mostrandogli il buffet:

«Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». E Parpiglia le risponde, divertito: «Effettivamente è la prima volta sull’aereo privato».

La reazione del web

Il popolo del web, come al solito, non ha preso bene il modo di fare della Bruganelli e le ha scritto commenti del tipo: «Spocchiosa», o, anche: «‘Puoi mangiare, non ti chiedo niente’ non si può sentire»,: «Non avevamo capito che era un aereo privato, hai fatto bene a sottolinearlo», «Video inutile e spocchioso».

In un video precedente la Bruganelli aveva mostrato, a favore di telecamera, alcuni bracciali che indossava, tre bracciali Cartier

della linea LOVE, il cui costo a bracciale si aggira intorno ai 28.000 euro.