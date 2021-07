Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino lancia una bomba: “Due naufraghi non si …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno l’Isola dei famosi ha avuto dei concorrenti molto frizzanti e, anche se, Maurizio Costanzo ha detto che di famosi ce n’erano davvero pochi tanto che il programma non ha avuto il successo sperato proprio per questo motivo, la formula della trasmissione piace tanto e vedere persone cimentarsi con la difficoltà di un’Isola selvaggia fa sempre effetto.

Quest’anno l’inviato era Massimiliano Rosolino che si è fatto prendere in giro parecchio dalla conduttrice Ilary Blasi ma ha saputo stare al gioco dimostrando una grande autoironia che è stata tanto apprezzata.

Massimiliano Rosolino fa delle rivelazioni importanti

Rosolino, che è stato inviato a L’isola dei famosi è tornato a parlare del in occasione di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ma ha anche parlato del suo grande amico Manuel Bortuzzo che, pare, entrerà nella casa del Grande fratello vip: “Penso che Manuel sia in grado di lanciare tantissimi messaggi. Non l’ho mai visto piangere e questo suo atteggiamento mi ha sempre stupito positivamente. Ogni volta che parla non dà tristezza ma regala emozione. Se dovesse partecipare sono sicuro che si divertirebbe”.

Invece dell’Isola dei Famosi 2021 ha detto: “Sapevo che avrei avvertito maggiore fatica all’inizio. Poi una volta entrato nelle dinamiche del reality mi sono divertito di più”.

Poi ha parlato anche di due concorrenti dell’isola di quest’anno, Awed che ha vinto, e Gilles Rocca e di loro ha detto: “Ce ne sono stati solo due che a mio avviso non si sono divertiti mai. Mi riferisco ad Awed e a Gilles Rocca”. E poi: “Mi è dispiaciuto anche vedere Miryea e Francesca Lodo patire la fame. Da sportivo ho cercato di trasmettere a tutti il valore della resistenza. Credo che in molti l’abbiano assaporato però”.

Massimiliano Rosolino ha anche detto: “Non avevo preferenze” e poi di Vera Gemma ha detto che “ha giocato più a carte scoperte”.

E poi continua: “Andrea Cerioli che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.

Akash fa una rivelazione sull’Isola dei famosi 2021

Akash ha rivelato: «Mi hanno chiesto di fare l’inviato al posto di Rosolino».

E poi ha aggiunto: “È bellissimo tornare a sfilare e posare, oggi sono qui a Pitti e ospite di un designer che è un genio. Non è la mia prima volta qui a Firenze. Venivo quando avevo 18 anni, è bellissimo essere ritornato. Se rifarei L’Isola? In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l’Isola è bellissima. Non lo so se accetterò, devo pensarci”.