Maurizio Costanzo su Amadeus a Sanremo 2022 “E’ sotto gli occhi di tutti che …”

E’ ormai da diversi giorni che si parla di Amadeus e del fatto che quest’ultimo possa essere per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di Sanremo. Ricorderete quando al termine dell’edizione 2020 della manifestazione canora più importante d’ Italia, il conduttore e direttore artistico Amadeus avesse fatto intendere che quella sarebbe stato l’ultima volta per lui e di conseguenza anche per Fiorello. Ebbene, sembra che proprio qualche giorno fa, si sia diffusa la notizia secondo la quale Amadeus potrebbe essere realmente al timone di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Amadeus tris, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022?

Ovviamente non c’è ancora l’ufficialità, anche perché mancano ancora tanti mesi all’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi però a confermare il fatto che al momento tra la RAI e il conduttore ci siano dei contatti in tal senso, è stato proprio il direttore di Rai 1. Quest’ultimo avrebbe fatto intendere di essere favorevole ad una terza conduzione di Amadeus del Festival di Sanremo e che l’azienda sta facendo di tutto per trovare con lui un accordo. Anche il conduttore in qualche modo sembra aver fatto intendere di aver cambiato idea rispetto a qualche mese fa e che qualora ci fossero le condizioni, potrebbe sicuramente tornare al timone della manifestazione canora più importante d’Italia.

Maurizio Costanzo esprime il suo pensiero su Amadeus e Fiorello

In questi giorni a commentare la notizia è stato lo stesso Maurizio Costanzo, il quale come tutti sappiamo tiene una rubrica sul giornale Nuovo tv dove sembra aver parlato proprio di Amadeus e del fatto che quest’ultimo potrebbe essere ancora una volta il conduttore del Festival 2022. “E’ sotto gli occhi di tutti il successo ottenuto da Amadeus e Fiorello nelle ultime due edizioni di Sanremo e considerato che non c’è due senza tre penso che la Rai faccia bene a riaffidare a loro il Festival”. Queste nello specifico le parole utilizzate da Maurizio Costanzo nel parlare proprio del grande Amadeus.

Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston?

Inoltre, sembrerebbe che in queste ultime ore si sia diffusa un’altra indiscrezione che ha dell’incredibile. Protagonista di questa indiscrezione, oltre ad Amadeus, sarebbe anche Alessia Marcuzzi la quale potrebbe affiancare il conduttore sul tanto ambito ed importante palco dell’Ariston. Come tutti sappiamo infatti, Alessia dopo oltre vent’anni di lavoro in Mediaset ha deciso di lasciare l’azienda per dedicarsi ad altro. Che tra i suoi programmi ci sia proprio la conduzione del Festival di Sanremo 2022?