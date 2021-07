Stefano De Martino senza freni ”ho smesso di fare il ballerino perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Stefano De Martino per essere un noto ballerino, nato all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. È stato non soltanto allievo della scuola, ma poi anche un ballerino professionista e quindi ha fatto parte del cast per tantissimi anni. Poi improvvisamente è approdato su Rai2 come conduttore di un programma intitolato Made in Sud e poi ancora di un altro programma intitolato Stasera tutto è possibile. Con questi due programmi televisivi Stefano si è consacrato un noto e talentuoso conduttore televisivo. Il successo che ha ottenuto soprattutto in questi ultimi anni è stato davvero straordinario. Ma cosa ne è stata della sua carriera da ballerino? A svelare la verità è stato proprio lui, nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni.

Stefano De Martino, la carriera da conduttore e il grande successo

Stefano De Martino è stato quindi un noto ballerino il quale ha iniziato la sua carriera all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il pubblico ha avuto un modo di conoscerlo proprio all’interno di questa scuola tanto ambita dove tra l’altro ha conosciuto anche l’amore. Si è infatti fidanzato all’interno della scuola con Emma Marrone. Poi la storia d’amore con la cantante Salentina è naufragata e sempre all’interno della scuola di Amici ha conosciuto Belen Rodriguez che poi è diventata sua moglie e madre del figlio Santiago.

Perché De Martino ha lasciato la danza?

Oggi Stefano è un conduttore molto amato dai telespettatori italiani, non soltanto per il suo talento ma anche per la sua solarità e simpatia. Lo abbiamo visto la scorsa stagione al timone di un programma intitolato Stasera tutto è possibile che ha avuto un successo davvero strepitoso. In molti si chiedono il motivo per cui però abbia deciso di lasciare la danza che è stata da sempre una delle sue più grandi passioni, che ha coltivato sin da bambino.

L’ex ballerina svela la verità

“Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“. Queste le dichiarazioni rilasciate da De Martino nel corso di una intervista per Vanity Fair facendo così capire di aver fatto una scelta dettata proprio da un motivo piuttosto importante, ovvero l’essersi reso conto dei suoi limiti. Nel corso dell’intervista però Stefano ha voluto ringraziare Maria De Filippi che ha creduto in lui e che gli ha permesso di poter essere quello che è oggi.