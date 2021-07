Estate in diretta, Beppe Convertini fa una gaffe e Roberta Capua lo corregge immediatamente, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Estate in diretta la trasmissione seguitissima di Rai 1 che quest’anno è condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Nella parte dedicata alla leggerezza dell’estate si discuteva con gli ospiti in studio della bellezza e, in particolar modo, di chi sui social usa i filtri e di chi, invece, non ne fa affatto uso, mostrandosi al naturale con tutti i piccoli difetti che ognuno di noi ha.

Beppe Convertini, che era uno degli ospiti in studio insieme ha fatto una gaffe parlando di Stefania Orlando, vediamo cosa è accaduto.

Beppe Convertini fa una gaffe a Estate in diretta

Nella puntata di ieri di Estate in diretta erano ospiti tra gli altri, nei collegamenti e nelle clip mandate in onda, Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli che hanno ammesso di fare uso dei filtri sui social.

Tornata la linea in studio, Beppe Convertini ha detto: “Stefania e Ingrid sono bellissime anche con i brufoli”. A quel punto, per rimediare, è intervenuta Roberta Capua che ha detto: “Hanno detto che usano i filtri … Ma veramente hanno detto che un pochino di filtro lo usano.”

Infatti, Stefania Orlando aveva ammesso: “A volte si rischia di non ritrovarci guardando vecchie foto perché non si è mai naturali al 100%. Io qualche filtro ce lo metto non avendo più, 20 anni ma neanche 30 e 40”.

Stefania Orlando usa frasi forti per criticare chi si comporta male: “La bruttezza di certa gente”

Stefania Orlando, dopo aver girato per le strade di Roma insieme al marito Simone Gianlorenzi, andando a Piazza del Popolo, a Piazza di Spagna e a Trinità dei Monti, ha commentato così:

“Io vorrei soffermarmi sulle bottiglie vuote lasciate qui nella fontana di piazza di Spagna, l’inciviltà, la bruttezza di certa gente, scusate se lo dico, ma quando ci vuole ci vuole”.

Invece, a proposito del marito e di lei ha detto scherzando: “Noi siamo veramente esauriti e un po’ si capisce dal canto… però fra poco partiamo anche noi finalmente”.

E poi, dopo qualche minuto che il marito si era allontanato da lei per cercare posto per la macchina ha detto: “Mio marito è andato a parcheggiare ma non esce più che devo fare?”.

I due sono molto innamorati e trascorrono ogni momento libero insieme infatti, quando la Orlando era nella casa del Grande fratello vip nel ruolo di concorrente, ha sofferto tantissimo la mancanza del marito.