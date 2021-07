Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria l’attacca “tu sfuggi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Abbiamo conosciuto tutti Guenda Goria, ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta all’interno del reality il Grande Fratello vip dove ha partecipato insieme alla madre. Ebbene, sembra che proprio in queste settimane Guenda stia vivendo una bellissima storia d’amore insieme ad un giovane ragazzo siciliano di nome Mirko. I due sono molto innamorati l’uno dell’altro e sembrerebbe che lei sia stata già in Sicilia e nello specifico a Mazara del Vallo nella città natale di Mirko, per conoscere la sua famiglia. Al contrario invece il fidanzato sembra non aver ancora conosciuto personalmente Maria Teresa Ruta e anche il padre di Guenda. Ma per quale motivo?

Guenda Goria e Mirko Gancitano sempre più innamorati

Sembrerebbe secondo alcune indiscrezioni, che Guenda sia piuttosto delusa dal comportamento della madre che ancora non ha avuto modo di incontrare il fidanzato. Ma per quale motivo Maria Teresa Ruta ancora oggi non ha voluto incontrare il fidanzato della figlia? Guenda sarebbe quindi piuttosto amareggiata dalla reazione della mamma al fatto che la figlia si sia fidanzata. La relazione tra Guenda e Mirko Gancitano procede davvero molto bene ed i due sono inseparabili e stanno viaggiando in lungo e in largo per tutta l’Italia.

Lei ha conosciuto la famiglia di lui, Maria Teresa prende del tempo

Lei ha già conosciuto la famiglia di lui, mentre Mirko non ha ancora conosciuto la famosa suocera. Adesso Guenda sembra abbia scritto una lettera che è stata pubblicata sul settimanale Dipiù dove pare abbia fatto bene intendere di essere delusa dalla madre. “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Guenda, parole che l’ex gieffina ha scritto in una lettera indirizzata a propria alla madre Maria Teresa. Sembrerebbe infatti che la nota showgirl stia comunque prendendo del tempo per conoscere il fidanzato della figlia, ma per quest’ultima sembrerebbe che la situazione ormai sia davvero insostenibile. Guenda e Mirko stanno insieme da oltre 3 mesi e la loro storia sembra essere più che seria.

Guenda delusa dal comportamento della madre

“So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”. Queste ancora le parole dell’ex gieffina la quale sembra essere convinta che questa volta per lei è la volta giusta. Pare che in passato Guenda avesse avuto delle storie con gli uomini più grandi che l’hanno fatta parecchio soffrire e per questo motivo molto probabilmente Maria Teresa vuole aspettare ancora un po’ prima di conoscere il genero.