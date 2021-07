Luca Argentero, l’ex moglie Myriam Catania si separa dal marito “Dopo aver …”

0 SHARES Condividi Tweet

Miryam Catania è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza speciale per l’attrice nel corso della quale si è fatta conoscere ed apprezzare per la sua simpatia e schiettezza. L’attrice è stata eliminata dopo circa un mese di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto aveva espresso il desiderio di voler tornare a casa dal compagno Quentin Kammermann e dal figlio di soli tre anni, il piccolo Jacques. L’attrice non ha mai nascosto il grande amore per la sua famiglia ed è proprio per tale motivo che la notizia delle scorse ore ha lasciato tutti senza parole. Proprio il compagno Quentin Kammermann ha infatti annunciato sui social, tramite un lungo post, la loro rottura.

L’amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

Miryam Catania e Quentin Kammermann si sono innamorati nel 2016 e dal loro amore nel maggio del 2017 è nato un bellissimo bambino di nome Jacques. Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip la celebre attrice e doppiatrice italiana, ex moglie di Luca Argentero, ha rivelato di essere molto legata al compagno Quentin che proprio durante tale esperienza le ha anche fatto una bellissima sorpresa entrando all’interno della famosa casa. Proprio l’amore per il compagno e per il figlio Jacques di soli 3 anni aveva spinto la donna ad esprimere la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia e così dopo circa un mese di permanenza nel reality la Catania è stata eliminata.

Le voci di una presunta crisi

Se in un primo momento però Myriam Catania e Quentin Kammermann sono apparsi felici ed innamorati ecco che con il trascorrere dei mesi sono spuntati alcuni rumors su una presunta crisi di coppia. Secondo tali rumors tale crisi era legata all’amicizia speciale tra l’attrice e il collega Mario Ermito conosciuto all’interno della casa del GF Vip. Tale voce è stata smentita dalla stessa Myriam Catania che però, allo stesso tempo, non ha voluto prendere in giro i suoi fan confermando la crisi con il compagno. In molti hanno sperato che la coppia potesse risolvere i propri problemi ma purtroppo così non è stato.

Il post di Quentin Kammermann

Nelle scorse ore è stato proprio Quentin Kammermann ad annunciare la fine della storia d’amore con Myriam Catania. E lo ha fatto pubblicando un post sui social. “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia”, queste le sue parole. L’uomo ha poi scritto delle frasi dedicate all’ormai ex compagna affermando “A Marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi”. Quentin ha poi voluto ringraziare coloro che hanno dato loro supporto chiedendo però allo stesso tempo privacy e spazio durante questo delicato momento della loro vita.