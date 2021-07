Il pranzo è servito, Flavio Insinna una furia contro la concorrente: «Ti ho smascherata…», gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Il pranzo è servito condotta, come sempre, da Flavio Insinna.

La trasmissione, che sta allietando in questa stagione estiva tutta la gente che non è in vacanza, regala momenti di divertimento e ieri anche di piccole tensioni quando Flavio Insinna, capendo il “giochetto” che stava facendo una concorrente, ha provato a smascherarla e ci è riuscito. Vediamo cosa è accaduto.

Flavio Insinna fa cadere in trappola la concorrente

Ieri, come ogni giorno, su Rai 1 è andata in onda una puntata de Il pranzo è servito. A giocare c’era la campionessa in carica Rosa Maria e la sfidante Sabrina.

Quando è arrivato il momento del gioco di cultura generale, Flavio Insinna ha spiegato alle concorrenti che avrebbero potuto prenotarsi solo dopo che lui aveva completato la domanda. Sabrina, incurante delle direttive date dal conduttore si prenotava in continuazione tanto che Insinna, ad un certo punto, stanco del comportamento ha provato a farla cadere in trappola e ci è anche riuscito: non ha finito una domanda ma si è interrotto e la concorrente gli ha chiesto, stupita: «Ma la domanda qual è?». E lui: «L’ho smascherata”.

I social si sono scatenati perchè il popolo del web ha apprezzato tanto il comportamento di Insinna e si è scatenato con i commenti: «Troppo forte Flavio», oppure: «Grande il tranello».

Flavio Insinna si è raccontato in un’intervista

Flavio Insinna ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi nella quale ha raccontato il suo amore per la fidanzata Adriana Riccio, che è anche un’ex concorrente di Affari tuoi.

Flavio ha detto di Adriana: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord, la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…”

Adriana Riccio è Istruttrice di taekwondo e Flavio su di lei aggiunge: “Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta”.