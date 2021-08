Ignazio Moser nella bufera, pubblica lo scontrino del pranzo e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Ignazio Moser ovvero l’ex naufrago e fidanzato di Cecilia Rodriguez si troverebbe attualmente in vacanza con la sua fidanzata ed alcuni amici. Nello specifico, Ignazio e Cecilia starebbero trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Baleari insieme ad alcuni amici, tra i quali anche l’ex calciatore Nicola Ventola. Così come ormai si è soliti fare, anche Ignazio e Cecilia stanno condividendo i loro momenti di vacanza sui social con i loro follower. Proprio nelle scorse ore però, sembrerebbe che Ignazio abbia condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine relativa ad uno scontrino che pare abbia creato parecchio scompiglio e pare stia facendo discutere. Nello specifico, a fare discutere sarebbe la cifra choc che appare proprio sullo scontrino. Ma di che cifra si tratta e soprattutto cosa sta accadendo sui social?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez alle Baleari in vacanza

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il figlio del noto ex ciclista Francesco e la fidanzata, ovvero la sorella di Belen Rodriguez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Baleari. Nelle scorse ore l’ex naufrago ha pubblicato una instagram-stories dove è apparsa l’immagine di uno scontrino la cui cifra sembrerebbe essere davvero esorbitante. Lo scontrino mostrerebbe una cifra che ammonterebbe a 6 mila euro. Moser, però, nel mostrare lo scontrino pare che non abbia voluto dire altro e nello specifico non ha voluto dire il nome del locale dove lui con i suoi amici è andato a mangiare. Non ha nemmeno specificato cosa il gruppo ha consumato per spendere questa cifra così esagerata.

Scontrino con cifra shock, sui social la polemica

Una cosa però è certa ovvero che il prezzo e lo scontrino in se ha destato parecchie polemiche e sono stati in tanti a voler commentare criticando anche l’ex naufrago e tutta la compagnia. Il diretto interessato così come gli altri protagonisti di questa Instagram Stories sembra non fossero poi così tanto preoccupati della cifra e avrebbero continuato a divertirsi facendo finta di nulla.

La smentita dell’ex naufrago

Dopo aver creato un vero e proprio caos sui social, per via di questo scontrino Ignazio Moser ha pubblicato altre Instagram Stories spiegando come effettivamente sono andate le cose. “Ma ragazzi, mi sembrava palese che lo scontrino fosse uno scherzo che stavamo facendo con il proprietario a Ventola”. Questo ancora quanto scritto da Ignazio Moser, mettendo fine così a tutte le polemiche e tutte le critiche ricevute proprio in queste ore.