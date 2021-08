Veronica Gentile senza mezzi termini su Silvio Berlusconi “Ora lavoro a Mediaset anche se tempo fa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta ottenendo ogni giorno sempre più successo la carriera di Veronica Gentili, celebre giornalista ma anche attrice e conduttrice televisiva italiana che sta letteralmente spopolando su Mediaset. La giornalista infatti si è trovata, e continua ad esserlo, alla guida di programmi di successo. Nel corso di una recente intervista rilasciata al Giornale la giornalista ha parlato del nuovo programma che condurrà su Italia 1 il prossimo inverno ma non solo. Ha anche parlato di Silvio Berlusconi e delle critiche a lui mosse in passato.

La carriera in Mediaset di Veronica Gentili

Veronica Gentili con il tempo è diventata uno dei volti noti di Mediaset e nello specifico oltre alla conduzione di ‘Stasera Italia’ in onda tutte le sere a partire dalle ore 20.30 ecco che la Gentili si trova a condurre anche Controcorrente ovvero un noto talk-show in prima serata. Ma non è finita qui, a partire dal prossimo mese di settembre la celebre giornalista si troverà alla conduzione di un nuovo programma in onda su Italia 1 ed intitolato ‘Buoni o Cattivi’. Un programma a proposito del quale ha dichiarato “Sarà una trasmissione di interviste e reportage. Un esperimento. Mi piace molto l’idea di andare a scavare nella storia delle persone”.

Il passato da attrice

Veronica Gentili è una celebre giornalista che però ha iniziato la sua carriera come attrice con il film ‘Come te nessuno mai’ di Gabriele Muccino. E proprio la sua passata carriera da attrice l’aiuta ancora oggi ma, ha voluto precisare, è molto importante anche la capacità di ascolto. A tal proposito ha dichiarato che il teatro e il cinema sono importanti in quanto insegnano sia la padronanza fisica ma anche il controllo della voce e delle emozioni. E poi ancora “Ti aiutano a crearti una corazza, a camuffare momenti di incertezza, a essere presente sul palco, pronto a interagire”.

Le parole su Silvio Berlusconi

Nel corso dell’intervista concessa al Giornale la Gentili ha anche parlato, dopo alcune domande poste dal giornalista, del suo passato da anti-berlusconiana. In passato infatti erano state molte le critiche che la stessa aveva mosso nei confronti di Berlusconi, motivo per il quale essere diventata conduttrice di sue diverse trasmissioni ha lasciato un po’ tutti senza parole. A tal proposito ecco che la Gentili ha dichiarato che in realtà “Quelle critiche a cui si fa riferimento erano politiche, e non personali, ed erano contestuali a un momento storico preciso e al ruolo che avevo di giovane blogger per Il Fatto Quotidiano”. Poi, ha continuato la giornalista, nella vita si cresce e si fanno determinati percorsi lavorativi ma sempre rimanendo fedeli a quelle che sono le proprie idee. “Se i vertici Mediaset mi hanno scelta e non si sono posti questi problemi, non vedo perché se li debbano porre altri”, queste le parole con cui ha concluso l’intervista.