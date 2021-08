Uomini e Donne, Armando Incarnato parla della figlia “Lei avrebbe dovuto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Armando Incarnato per essere uno dei Cavalieri più amati, ma anche più discussi del trono over di Uomini e Donne. Ormai da diversi anni il cavaliere napoletano far parte del Parterre maschile del trono over del programma condotto da Maria De Filippi. Sicuramente è stato uno dei personaggi principali, visto che tante sono state storie da lui iniziate all’interno dello studio di Mediaset. In diverse occasioni è stato anche parecchio criticato per alcuni suoi comportamenti e proprio alcuni mesi fa sembrerebbe aver avuto anche una discussione molto accesa e animata con la padrona di casa.

Armando Incarnato, la toccante intervista a Uomini e Donne Magazine

Ad ogni modo, in questi giorni sembrerebbe che il tanto affascinante Cavaliere napoletano abbia rilasciato una intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Oltre a parlare ovviamente delle sue frequentazioni e delle conoscenze effettuate all’interno del programma, sembra che Armando si sia lasciato andare a delle dichiarazioni sulla sua famiglia e nello specifico sulla figlia. Sembrerebbe che in questi giorni Armando abbia trascorso una vacanza insieme alla sua adorata figlia e reduce da questa esperienza, nel corso dell’intervista ha voluto parlare proprio del rapporto che la lega alla sua bambina.

Il rapporto speciale con la figlia Michelle

Armando avrebbe parlato anche della gioia vissuta nel diventare papà e nell’ esserlo giorno dopo giorno. Poi il cavaliere però, avrebbe anche sottolineato quanto sia sofferente per lui dover vivere lontano dalla sua bambina visto che comunque vivono in due città diverse. La figlia di Armando si chiama Michelle e il rapporto tra i due sembra essere davvero idilliaco. Nel corso dell’intervista, Armando avrebbe confessato di avere sicuramente dei rimorsi. “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel’ho tolto. L’ho tolto a lei, l’ho tolto alla madre e l’ho tolto a me”. Sicuramente, Incarnato ha avuto modo di poter riflettere sulla storia passata ed anche sulla separazione avvenuta con la madre della sua bambina che vive adesso in Calabria.

I rimorsi, i timori e le paure di Armando

“È l’unica pecca del nostro rapporto. A volte vorrei vederla solo per dirle ‘che bella che sei’. Per un abbraccio, un sorriso, portarle un regalo. Purtroppo questo non può accadere perché i chilometri che ci separano sono tanti e mi fa rabbia perché, per forza di cose, i nostri incontri devono essere sempre programmati”. Queste ancora le parole di Armando, il quale teme che la sua bambina possa un giorno risentire anche lei di questa mancanza e distanza fisica dal suo papà. “Mi auguro fortemente che un giorno possa trovare un uomo buono. Una persona che sappia amarla e rispettarla e si prenda cura di lei. Lo spero”. Con queste parole Armando ha concluso la sua toccante intervista che lo ha fatto apparire sicuramente in una veste differente rispetto a quella cui siamo abituati a vederlo.