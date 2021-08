Caterina Balivo posta una foto in costume, un follower le dà 7 e lei non lo accetta e spiega che …

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo è una bellissima donna che ha sempre voluto dare di sé un’immagine genuina e sincera. Da sempre molto schietta, è piaciuta tantissimo quando ha partecipato, nel ruolo di giurata, a Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci dove ha anche battibeccato con la grandissima Patty Pravo. Infatti, Patty Pravo l’aveva apostrofata come “l’amica” e lei aveva suggerito il suo nome pensando che la Pravo la chiamasse così perché non lo ricordava. Ma Patty Pravo se ne era risentita credendo che la Balivo non volesse essere chiamata da lei “amica”. Insomma, un equivoco poi chiarito tra le donne.

Caterina Balivo posta una foto in costume e parla con i suoi follower

Caterina Balivo ha postato una foto in costume dove la si vede, con un costume intero, in forma strepitosa.

La Balivo, che ha 41 anni, si è data un bel 10 rispondendo così ad un follower che aveva scritto: “Prova costume voto 7”.

Caterina, che sta trascorrendo questi giorni ai Bagni Tiberio a Capri ha spiegato così al followee che le aveva dato 7: “Alla prova costume mi do 10 … perché non ci sono le app”.

E cioè non ha usato filtri, dunque, tutto ciò che si vede è tutto genuino.

E così una follower ha commentato: “Bella, simpatica ma soprattutto naturale … E speriamo di restarci”.

Caterina Balivo in un’intervista recente ha dichiarato: “A 18 anni ho deciso di essere Caterina from Aversa, di accettarmi esattamente come sono. Da tempo combatto la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già dalla prima gravidanza e, credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”.

E poi ha anche aggiunto: “In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38. Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di sapere che mia figlia di 4 anni, crescendo si accettasse senza ricorrere a chirurgie o scompensi alimentari. Le ripeto come un mantra che non bisogna essere belle, ma intelligenti, gentili e generose”.

Caterina Balivo ha due figli, un maschio Guido Alberto e una femmina, Cora che sta già instradando sulla strada della felicità.

Tempo fa una sua carissima amica, Laura Scaringia disse di Caterina Balivo: «Mi viene da piangere perché voi conoscete il personaggio, io invece la persona con cui condivido confidenze, avventure ed esperienze dai tempi del liceo. Nonostante le nostre carriere siano così diverse, io lavoro in un ente pubblico, e viviamo lontane, lei per me c’è sempre. Mi commuovo perché quando ho avuto problemi di salute, lei è stata presente. Quando torna per Natale non saltiamo mai il nostro appuntamento a casa di sua madre davanti a una montagna di struffoli, a fare dei gran cappotti ai nostri mariti e a parlare dei figli. Non è cambiata da quando le facevo da autista e la portavo in giro a fare sfilate. È generosa, e non tanto per i regali bellissimi che mi ha fatto negli anni, ma per il tempo che trova sempre per me. È stata anche la mia testimone di nozze».