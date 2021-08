Stefania Orlando una furia sui social: “Io ho la mia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando è molto presente sui social ed è altrettanto schietta e sincera nella manifestazione di ogni suo pensiero. Questo, i suoi follower lo apprezzano molto e ricambiano seguendola e facendole tanti complimenti. Tantissimi, infatti, sono bel lieti che la Orlando sarà una delle protagoniste, nella qualità di concorrente a Tale e quale show il programma condotto, come al solito, da Carlo Conti che riprenderà in autunno.

Stefania Orlando scrive un post e in tanti sbagliano a credere a chi sia indirizzato

Stefania Orlando ha scritto un post su social: “‘Fai parlare di te perché sei te’, un’impresa, per alcuni, assai difficile negli ultimi tempi! Ogni riferimento non è casuale…”.

In molti hanno pensato che fosse indirizzato a qualcuno dei concorrenti del grande fratello vip della scorsa edizione alla quale ha partecipato anche lei in veste di concorrente. E lei, dopo che in tanti le avevano scritto in questo senso, ha tenuto a precisare e ha detto: “Forse per alcuni di voi può sembrare impossibile, ma i miei pensieri e le mie parole spesso e volentieri non coinvolgono situazioni o persone che hanno fatto parte del GF Vip….”.

E poi ha anche aggiunto: “Ho anche una vita, pensate un po’”.

Stefania Orlando su Tale e Quale Show Stefania Orlando è felicissima di partecipare a Tale e quale show e, a questo proposito ha detto: “Mi aspetta un impegno meraviglioso e difficile quindi voglio cercare di vivere con spensieratezza il mese di Agosto…”

E poi ha anche aggiunto: “Lavorare con Carlo Conti è un sogno che si realizza … “Spero solo di non fare brutte figure e di essere apprezzata…”

E poi, a proposito di tutte le voci che sono circolate appena terminato il grande fratello vip anche su suo conto lei ha detto: “Un po’ ci sono rimasta male…Non lo trovo corretto, ma credo che lo sbaglio sia a monte…”

Invece della rinuncia che ha dovuto fare al ruolo di opinionista del grande fratello vip ha detto: “Sono stata costretta a dire no ad Alfonso Signorini … L’idea mi aveva reso felice, ma i tempi non mi consentivano di prendere due impegni…”

E poi su Alfonso Signorini ha detto: “A lui devo molto…”.

Insomma, per Stefanio Orlando l’anno lavorativo che sta per iniziare e che coinciderà con il ruolo di concorrente a Tale e quale show, sarà ricco di soddisfazioni e intende goderselo a pieno.