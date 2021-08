Tommaso Zorzi massacrato sui social e lui “continuerò a tutti i costi a …”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi non sta vivendo un momento facile perché sui social lo stanno attaccando in tutti i modi ma lui, non mostra alcun cedimento e tiene d’uro anche perchè le motivazioni che sono alla base di questa durissima discussione, per lui sono troppo importanti. Vediamo cosa è accaduto.

Tommaso Zorzi attaccato sui social

Tommaso Zorzi, in queste ore, è nella bufera sui social perché lo stanno attaccando in tantissimi.

E’ accaduto, infatti, che ha preso posizione netta e decisa sul green pass e si è trovato così di fronte ad attaccarlo tutto il popolo dei non vax ma lui non lasciarsi intimorire in alcun modo ha scritto e detto così: “Continuerò a prendere posizione”.

Zorzi per questa sua presa di posizione a favore del green pass è stato anche minacciato di morte ma ha fatto sapere che non gli fa paura tutto questo odio nei suoi confronti e che non cambierà per nulla idea.

Tommaso Zorzi ha replicato a chiunque lo ha attaccato ed è stato molto severo sottolineando, più volte, che non si farà intimorire da nulla e che continuerà a sostenere, sempre con più vigore, le sue idee.

La risposta di Tommaso Zorzi all’attacco sui social sulla questione green pass

Tommaso Zorzi , dopo che è stato attaccato anche in modo molto pesante sulla questione del green pass ha scritto un lungo post sui social e ha detto così: “Com’era prevedibile l’ira funesta del pelide no vax si è abbattuta su di me. Io continuerò a prendere posizione apertamente su temi che ritengo siano importanti, come questo e tanti altri”.

E poi di fronte a tanto odio ha replicato: “Ci sono un po’ di cose che non capisco”.

E così ha spiegato il suo pensiero: “Chi è contro il Green pass è contro tutti i presidi per contenere il virus. Quindi ingressi contingentati, mascherine, tamponi. E’ proprio un disastro”.

Nonostante l’attacco di odio ha detto che: “Continuerò a prendere posizione anche a costo di diventare impopolare”.

Dunque, Zorzi ha deciso di non farsi intimorire dalla valanga di odio anche perché, essendo lui un influencer è abituato a chi non la pensa come lui e, soprattutto alle reazioni, sempre più violente e sproporzionate che popolano i social.