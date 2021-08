Alessandro Cecchi Paone al veleno contro Beppe Convertini “Aveva il dovere di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Convertini, celebre attore ma anche conduttore televisivo e radiofonico italiano, negli ultimi giorni è finito al centro di una grossa polemica a causa di una gaffe fatta durante la conduzione di Uno Weekend. A parlarne nelle ultime ore è stato Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica tenuta su Nuovo Tv. Ma, cos’è successo e quali sono state le parole del giornalista?

Gaffe di Beppe Convertini a Uno Weekend

Beppe Convertini, che insieme ad Anna Falchi presenta il programma Uno Weekend in onda su Rai 1 tutti i weekend, negli ultimi giorni è finito al centro di una grossa polemica. Il motivo? Una gaffe fatta dal presentatore durante una puntata in cui era ospite il noto campione olimpico Vito Dell’Aquila. Il giovane ha più volte ricordato il nonno scomparso e ha diverse volte anche dichiarato di aver dedicato proprio al nonno la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo. Il presentatore però, forse a causa di una disattenzione, ha chiesto con assoluta tranquillità al campione olimpico come stesse il nonno. Una domanda che ha spiazzato tutti, e quindi gli addetti ai lavori ma anche i telespettatori e soprattutto il campione che ha risposto affermando ancora una volta che in realtà il nonno purtroppo non c’è più.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Quanto accaduto a Uno Weekend ha fatto molto discutere. Tra i tanti che non hanno perso l’occasione di commentare la vicenda vi è stato anche il noto giornalista italiano Alessandro Cecchi Paone il quale si è espresso attraverso la rubrica da lui tenuta su Nuovo TV. “Il dovere di un conduttore è ascoltare l’ospite. E vale per tutti”, queste nello specifico le parole espresse da Cecchi Paone. Il giornalista ha quindi voluto precisare che un bravo presentatore deve avere la capacità di saper ascoltare le persone che si trova davanti.

La risposta di una spettatrice

Se da una parte però vi è stato chi ha mosso delle critiche nei confronti del presentatore ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi al contrario lo ha difeso. E’ il caso di una spettatrice che ha deciso di scrivere proprio alla posta tenuta da Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv affermando che a tutti può capitare di commettere qualche errore. Nello specifico queste le sue parole “Un errore capita a tutti. E’ stupido passare il tempo a criticare”. Intanto continua il successo di Convertini in televisione. Il conduttore infatti da solo condurrà Linea Vede.