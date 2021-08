Battiti Live, Elisabetta Gregoraci vicina alle lacrime e poi un’allusione a Flavio Briatore

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di Battiti Live, evento musicale al quale sono soliti partecipare diversi artisti italiani ma anche internazionali, è andata in onda nella serata di ieri martedì 10 agosto. Tanti sono stati gli artisti che si sono esibiti in occasione dell’ultimo appuntamento con l’evento e tra questi anche la bellissima e bravissima Alessandra Amoroso. La nota cantante salentina ha cantato i suoi ultimi successi e in seguito ha spiegato il significato di tali brani. Le sue parole hanno emozionato tutti ma soprattutto Elisabetta Gegoraci che durante questo momento molto emozionante ha fatto il possibile per trattenere le lacrime. Ma, quali sono state le parole espresse dall’Amoroso che hanno tanto commosso la presentatrice?

Alessandra Amoroso a Battiti Live

Alessandra Amoroso, come sempre accade, anche ieri sera ha davvero emozionato ed incantato tutti con la sua voce. L’artista si è esibita sul palco di Battiti Live con due dei suoi ultimi successi ovvero ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’. Due canzoni molto importanti per l’artista che raccontano di un momento davvero molto particolare della sua vita ovvero la fine della grande storia d’amore con il noto produttore musicale Stefano Settepani. Alan Palmieri, che in queste settimane ha affiancato Elisabetta Gregoraci nella conduzione di Battiti Live, rivolgendosi alla vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha affermato “Queste due canzoni sono legate tra di loro e parlano di un momento particolare della tua vita”.

La risposta della cantante salentina

Le parole di Alan Palmieri hanno un po’ imbarazzato la celebre artista che non ha mai amato parlare apertamente della sua vita privata. Nonostante ciò Alessandra Amoroso ha risposto alla domanda del presentatore confermando che è vero che i brani sono legati tra di loro e sottolineando che questi parlano proprio di un periodo molto complicato e difficile della sua vita durante il quale si è trovata a dover fare i conti non solo con la fine di una grande storia d’amore ma anche con la solitudine. La giovane artista, che da oltre 10 anni colleziona successi ed è seguita con costanza e affetto da migliaia di fan, ha nello specifico affermato “A volte non si hanno neppure gli strumenti per affrontare certe cose e si pensa sempre al peggio. Ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”.

Elisabetta Gregoraci emozionata

Le parole espresse da Alessandra Amoroso hanno colpito davvero tanto la Gregoraci che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Forse Elisabetta ha pensato al difficile momento passato in seguito alla fine del matrimonio con Flavio Briatore, nonostante i due siano rimasti in ottimi rapporti. Oppure ha pensato ad altro. Le uniche parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è riuscita a pronunciare sono state, rivolgendosi all’Amoroso, “Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto”.