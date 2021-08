Gigi D’Alessio, bomba lanciata su di lui “per colpa di Anna Tatangelo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio è sicuramente uno dei cantanti più in voga degli ultimi decenni, ma è anche uno dei personaggi più amati dal gossip italiano. Effettivamente, il noto cantante napoletano è stato sempre sotto i riflettori vuoi per la sua vita professionale, ma soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

Gigi D’Alessio, un momento d’oro per il cantante napoletano

Ultimamente sta riscuotendo un grande successo dopo aver presentato l’ultimo album e dopo aver conquistato il disco d’oro sia con il cd che con il singolo intitolato Buongiorno. Anche dal punto di vista privato Gigi D’Alessio sta affrontando un momento molto felice. Dopo la fine della sua storia d’amore con Anna Tatangelo, con la quale è stato insieme oltre 15 anni, adesso Gigi ha una nuova compagna dalla quale tra l’altro attende il quinto figlio. Di lui però oltre che per queste motivazioni, se ne sta parlando anche per un’altra vicenda.

Gigi e Nino D’Angelo hanno litigato?

Da un po’ di tempo infatti si dice che Gigi si sia allontanato da Nino D’Angelo che, oltre ad essere un cantante di grande successo è anche un suo collega e amico praticamente da sempre. I due hanno condiviso non soltanto una bellissima amicizia in tutti questi anni, ma anche il lavoro. Sono stati anche protagonisti di un tour per l’Italia, ma ultimamente le cose non sembrano andare per il verso giusto. Si dice infatti che il loro rapporto si sia incrinato parecchio nell’ultimo periodo, ma per quale motivo?

I due si sono allontanati per colpa di Livio Cori il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?

Sembrerebbe che la causa di questo allontanamento sia dovuto a Livio Cori, il famoso rapper napoletano ma soprattutto il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Quest’ultimo è un noto cantante cresciuto a Napoli e che da tantissimi anni ormai conosce Nino D’Angelo e con lui ha anche preso parte al Festival di Sanremo nel 2019. Sarebbe stato proprio Nino D’Angelo a presentare Livio a Gigi D’Alessio e di conseguenza Gigi lo avrebbe presentato ad Anna. Ovviamente inizialmente questa conoscenza pare fosse legata ad un aspetto puramente professionale, ma poi tutto sarebbe cambiato nel momento in cui il rapper ha intrecciato una storia con Anna. Ad oggi si tratta soltanto di indiscrezioni e non è stata mai confermata questa versione dai diretti interessati. Ma sarà davvero così? Una cosa è certa, che Gigi e Nino da un po’ di tempo a questa parte non sono più apparsi insieme.