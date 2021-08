Sonia Bruganelli sui social posta una foto e scrive “un pò …”, il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è sicuramente una delle coppie più apprezzate ed affiatate della televisione italiana. Ma allo stesso tempo anche una delle più discusse. I due sono infatti più volte finiti al centro della polemica ma in qualsiasi caso hanno sempre saputo come cavarsela. Nelle ultime ore a far parlare di se è proprio la moglie del celebre conduttore, ovvero la bellissima Sonia Bruganelli che con uno scatto condiviso sui social ha incantato tutti.

Le polemiche su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è una lunga storia d’amore che dura da tantissimi anni, esattamente dal 1997. I due sono convolati a nozze nel 2002 e dalla loro splendida unione sono nati tre figli ovvero Silvia, Davide e Adele. In tutti questi anni hanno sempre dimostrato di essere felici ed innamorati. Ma in alcuni casi si sono trovati al centro di grosse polemiche e anche falsi gossip. Nello specifico una è la polemica legata all’utilizzo di jet privati mentre invece i falsi gossip riguardavano proprio la coppia e una presunta crisi matrimoniale. In realtà tale notizia era assolutamente falsa e Bonolis e la Bruganelli in più occasioni sono riusciti a dimostrare il contrario.

Il post social di Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso sui social una fotografia in cui appare bellissima e rilassata a bordo piscina. “Un po’ distratta e un po’ attenta , un po’ bianca un po’ nera”, queste le parole scritte dalla donna che si sta godendo gli ultimi momenti di relax insieme alla famiglia prima dell’inizio della sua nuova avventura in televisione. La Bruganelli infatti insieme ad Adriana Volpe sarà l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 dal prossimo mese di settembre.

Il simpatico video insieme al marito

Nessuna crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia infatti a dimostrazione di quanto detto nei giorni scorsi si è resa protagonista di un siparietto davvero molto simpatico e divertente. Nel video condiviso sui social si vede il presentatore salire su una moto, dopo una cena, insieme alla famosa collega Laura Cremaschi. A riprendere il tutto è stata proprio Sonia Bruganelli la quale divertita da tutto ciò ha ripreso il marito chiedendogli “Le hai dato pure il casco dell’inter?”. A tale domanda Bonolis, che ancora una volta ha dimostrato la sua simpatia ed ironia, ha risposto “Perchè non sai cosa le do dopo”.